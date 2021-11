Joost Nat komt in 2022 uit voor clubteam WPGA

Joost Nat koerst volgend seizoen voor Wielerploeg Groot-Amsterdam, het clubteam dat ook wel bekend is onder de afkorting WPGA. De 19-jarige Noord-Hollander deed onlangs een oproep op WielerFlits omdat hij nog geen ploeg had gevonden voor 2022.

Naar aanleiding van dat bericht nam WPGA contact op met Nat. Het clubteam zocht versterking, nadat het de nodige renners afleverde in het continentale circuit. Zo vertrekt Jochem Kerckhaert naar BEAT Cycling, koos Jordan Habets voor Metec-Solarwatt en maakt Daan Hoeks in 2022 de transfer naar een Italiaanse continentale ploeg.

Nat zag ook dat meerdere renners vanuit WPGA de stap omhoog maken. “Ik heb het daar ook veel over gehad met mijn trainer. Dus dit is denk ik de beste keuze op dit moment”, vertelt hij aan WielerFlits.

Afgelopen seizoen kwam Joost Nat, momenteel nog lid van WV West-Frisia, als stagiair uit voor het continentale ABLOC CT, maar daar kreeg hij geen contract aangeboden aan het einde van zijn stage. Daarom was hij nog op zoek naar een nieuw team voor 2022. “Het liefst heb ik een ploeg waar ik mij goed kan ontwikkelen en de kans krijg om te laten zien wat ik kan. Ik wil mij vooral ontwikkelen in het klassiekerwerk, in sprints en het tijdrijden”, vertelde hij. En die ploeg heeft hij gevonden in WPGA.

Zit jij als (continentale) renner ook nog zonder contract voor 2022? Neem dan contact op met Maxim Horssels, Youri IJnsen, Nick Doup of Julian Dubbeld.