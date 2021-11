Na stage bij ABLOC CT zoekt Joost Nat (19) nu naar nieuwe ploeg

Zijn stageperiode bij ABLOC CT draaide uiteindelijk op niets uit, maar Joost Nat zit niet bij de pakken neer. De 19-jarige coureur uit De Weere zoekt nog altijd naar een ploeg voor 2022. “Ik houd alle opties open”, vertelt hij aan WielerFlits.

Nadat Nat in 2019 doorbrak bij de junioren, belandde hij via de opleidingsploeg van Ridley Hermans bij West-Frisia. “In 2020 heb ik een trainer genomen, Leon Burger van Robic, en sindsdien is het snel gegaan. In een jaar tijd was ik heel erg verbeterd. Helaas heb ik dat jaar bijna geen wedstrijden kunnen rijden vanwege de coronacrisis”, legt de Noord-Hollander uit.

Begin dit seizoen sloot Nat aan bij het clubteam van WV West-Frisia. Nadat hij onder meer 36ste was geworden op het NK tijdrijden voor beloften, reed hij een sterke Ronde van Kosovo (UCI 2.2) in dienst van Global Cycling Team. Nat werd tweede in de slotrit en uiteindelijk twintigste in het eindklassement.

Stage bij ABLOC CT

Niet veel later mocht hij aansluiten bij ABLOC; de continentale ploeg bood hem een stagecontract aan vanaf augustus en zo kon hij diverse Belgische eendagskoersen rijden. Die stage kende nog een ongelukkige pauze voor Nat door een coronabesmetting halverwege september. Daardoor kwam hij ruim een maand niet in actie.

Eind oktober kwam Nat voor het laatst in actie in het International Beloften Weekend. Een vast contract bij ABLOC zat er niet in. “Dat is erg jammer, maar nu ga ik door. Ik heb momenteel geen aanbiedingen die lopen”, aldus Nat. “Ik heb geen voorkeur voor een binnenlandse of buitenlandse ploeg. Het liefst heb ik een ploeg waar ik mij goed kan ontwikkelen en de kans krijg om te laten zien wat ik kan. Ik wil mij vooral ontwikkelen in klassieke werk, in sprints en het tijdrijden.”

