Jonkies Poole en Uijtdebroeks meten zich met kleppers: “Beste prestatie tot nu denk ik”

De top-tien van de koninginnenrit van de Ronde van Romandië bestond uit een mix van ervaren rotten en jonge talenten. Tot die laatste groep behoorden onder meer Cian Uijtdebroeks (zesde) en Max Poole (vierde). Na afloop vertelden beiden hoe zij de etappe ervaren hadden.

“Het was een geweldige dag voor ons en een sterke koers van het hele team”, zegt de 20-jarige Uijtdebroeks op de site van BORA-hansgrohe. “We wilden echt laten zien dat we hier tot de beste renners behoren, we reden vanaf het begin agressief. Ben (Zwiehoff, red.) reed de hele dag vooraan en Bob (Jungels, red.) deed het fantastisch in de finale. Hij hielp me bij de positionering voor de cruciale punten en ik voel me erg op mijn gemak in zijn wiel.”

“Uiteindelijk werd het een epische strijd van man tegen man. Ik had moeite met de tempoversnellingen, maar kon in mijn eigen ritme altijd terugkeren. Yates was de sterkste en hij verdient de overwinning. Maar ik ben superblij met mijn prestatie. Het is een bijzonder gevoel om met al die grote namen te strijden voor de overwinning. Ik denk dat dit mijn beste prestatie tot nu toe was, zelfs beter dan in Catalonië.”

Poole: “Een leuke verrassing”

Uijtdebroeks verloor 23 seconden op ritwinnaar Adam Yates, Poole hoefde slechts 21 seconden toe te geven op de Brit. “Het was wel wat een verrassing, een leuke verrassing”, zei de 20-jarige Brit van Team DSM direct na de finish tegen Cycling Pro Net. “Ik had prima benen vorige week (in de Tour of the Alps, red.), dus ik hoopte dat ik goed kon herstellen en hier hetzelfde gevoel zou hebben. Het is heel mooi om vooraan mee te kunnen doen, al is het wel wat jammer om net buiten de top-drie te vallen. Maar om te koersen voor de overwinning, is zeker een goed gevoel.”

