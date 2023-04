Adam Yates slaat dubbelslag in koninginnenrit Ronde van Romandië

Adam Yates heeft de koninginnenrit van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Brit van UAE Emirates reed weg bij de andere favorieten op de slotklim naar Thyon 2000 en hield Thibaut Pinot in de slotfase af. Juan Ayuso zakte er doorheen en verloor zijn leiderstrui aan Yates.

In de tijdrit van vrijdag waren al flinke verschillen gemaakt, maar de Ronde van Romandië zou pas definitief beslist worden in de etappe van zaterdag. De renners moesten in deze koninginnenrit drie beklimmingen van eerste categorie bedwingen. De eerste daarvan – nog in de openingsfase – was de klim naar Anzére (14,5 km aan 7%). Daarna volgde, met nog goed 55 kilometer te gaan, de beklimming naar Suen (13,6 km aan 6,8%). De loodzware klim naar Thyon 2000 (21 km aan 7,6%) vormde het sluitstuk.

Hermans en De Gendt in de kopgroep

Nog voor de klim naar Anzére reed een grote kopgroep weg, bestaande uit maar liefst 24 renners. Zij pakten zo’n halve minuut op het peloton. Op dat moment ging Bahrain Victorious, dat de slag gemist had, echter in de achtervolging. Zij dichtten de bres bijna, maar net voordat de aansluiting een feit was, wist negen renners uit de oorspronkelijke vlucht weg te rijden.

Het ging om proloogwinnaar Josef Cerny, bergtruidrager Julien Bernard, Quinten Hermans, Thomas De Gendt, Ben Zwiehoff, Lawson Craddock, Christopher Juul-Jensen, Gianmarco Garofoli, Antoine Debons en Ewen Costiou. Laatstgenoemde was de bestgeklasseerde: de Fransman stond voor de start op twee minuten en vijftien seconden van leider Juan Ayuso. Even stond Costiou zelfs virtueel aan de leiding, negen vergaarden een maximale voorsprong van ruim drieënhalve minuut.

Op naar de slotklim

In aanloop naar de beklimming naar Suen kwam het peloton echter alweer dichter bij en op de klim zelf, waar Groupama-FDJ het tempo bepaalde, zakte de voorsprong van de kopgroep tot onder de twee minuten. De kopgroep was ondertussen overigens al uiteen gespat: alleen Cerny, De Gendt, Zwiehoff, Craddock en Juul-Jensen waren overgebleven. De teruggezakte Garofoli (Astana Qazaqstan) nam zijn ploeggenoot Harold Tejada, die net voor de top was weggesprongen uit het peloton, op sleeptouw in de afdaling.

Ver zou de aanval van Tejada niet reiken, want nog voor de slotklim werden de twee renners van Astana Qazaqstan weer ingerekend. Aan de voet van de klim naar Thyon 2000 zagen we overigens een valpartij in het peloton van Michael Woods en Jesús Herrada. Terwijl Herrada zijn weg kon vervolgen, moest Woods opgeven. Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers) ging op datzelfde moment in de aanval. Ook zijn poging was echter van korte duur, want onder aanvoering van UAE Emirates kwam de meute snel terug.

Ayuso eraf

Het peloton kwam door een versnelling van Jayco AlUla ook gauw dichterbij de laatste vroege vluchters. Op twaalf kilometer van de meet werden Craddock en Juul-Jensen – samen met Zwiehoff – zo tot de orde geroepen door hun eigen ploeggenoot Chris Harper. Later nam Marco Brenner van Team DSM over. Door zijn strakke tempo moesten onder meer klassementsleider Juan Ayuso, Gino Mäder en Egan Bernal lossen. Die laatste twee bleven de koplopers wel in het zicht houden.

Op een kleine zeven kilometer van het einde kwam dan de aanval van Romain Bardet. De Fransman sloeg even een gaatje, maar uiteindelijk konden zo’n tien renners toch weer aansluiten. Daarbij ook Eddie Dunbar, die zijn ploeg eerder aan het werk had gezet en nu op kousenvoeten wegreed. Het was Adam Yates die het gat dichtte en, na nog een prik van Bardet, een slepende versnelling plaatste. Matteo Jorgenson, in tweede positie, moest langzaam maar zeker wat meters laten.

Yates solo, Pinot probeert over te steken

Yates pakte zo’n tien seconden op het groepje met Jorgenson, Bardet, Max Poole, Damiano Caruso, Thibaut Pinot en Cian Uijtdebroeks. Daar kwam op tweeënhalve kilometer voor het einde een versnelling van Pinot, die in eerste instantie niet wegkwam, maar het vijfhonderd meter later nog eens probeerde. Nu lukte het wel.

De Fransman van Groupama-FDJ leek de sprong naar Yates te maken. Uiteindelijk kreeg hij het echter niet helemaal dicht, want de Brit van UAE Emirates had nog wat jus in de benen. Yates zegevierde zo op Thyon 2000 en verzekerde zich ook van de leiderstrui. Juan Ayuso kwam namelijk op grote achterstand binnen. Wel in de top-tien: Egan Bernal en Thomas Gloag, die in het tweede deel van de beklimming nog enkele renners hadden opgeraapt.