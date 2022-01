Jonge Joran Wyseure verrassend tweede: “Het was vechten tot op de meet”

Joran Wyseure was verrassend de nummer twee in de veldrit van Gullegem, op zestien seconden achter winnaar Tom Pidcock. In de slotfase kwam de derdejaars belofte er knap doorheen en wist hij zijn Tormans-ploeggenoot Quinten Hermans af te troeven om de tweede plaats.

“Ik had het echt niet verwacht”, vertelde Wyseure na afloop van de wedstrijd over zijn optreden in de West-Vlaamse cross. “Het is wel altijd een cross die ik graag doe. Ik heb hier al bijna elk jaar gereden en ook góéd, en bij de jeugd ook al weleens gewonnen. Dus ik vind het echt fantastisch. Het is mijn eerste podium bij de profs, dat had ik echt niet verwacht maar ik ben super content”, aldus de 20-jarige veldrijder.

Het was spannend tot het einde, stelde de jongeling vast. “Met ook Felipe Orts die nog vrij dicht kwam. Dus het was eigenlijk echt wel vechten tot op de meet. Maar ik ben zeer content dat ik de tweede plaats heb behaald.”

Werkpunt

Zijn starts zijn nog wel een werkpunt voor Wyseure. “Ik ben dat eigenlijk wel gewend van hier om van redelijk ver terug te komen. Ik ben niet super explosief, maar ik denk dat ik daarom in deze cross ook de tweede plaats heb kunnen binnenslepen. Het is ook wel een slopende cross, maar ik heb nooit gepanikeerd. Ik heb eigenlijk de hele cross mijn eigen tempo gereden en ben zo tweede kunnen worden.”

“Ik denk dat het in deze crossen is dat ik ook mijn eigen kansen moet proberen te grijpen, dat is me ook gelukt vandaag. Ik ben super tevreden”, zei hij tot slot.