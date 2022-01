Tom Pidcock ploetert naar winst in Gullegem

Tom Pidcock heeft zijn derde zege van het crossseizoen geboekt. In Gullegem ontdeed de jonge Britse allrounder zich in de tweede helft van de wedstrijd van Quinten Hermans en ploeterde in de modder naar de overwinning.

De losse veldrit van Gullegem was ingeklemd tussen de Wereldbeker van Hulst en de X²O Trofee van Herentals, maar desondanks zorgde de organisatie voor een aantrekkelijk startveld met Tom Pidcock als de absolute publiekstrekker. De jonge Britse alleskunner mocht proberen zijn derde overwinning van het seizoen binnen te slepen na de wereldbekerwedstrijden in Rucphen en Hulst. Het parcours van de West-Vlaamse cross lag er door de regenval modderig bij en de veldrijders konden zich opmaken voor een zware wedstrijd.

Anton Ferdinande had de beste start, terwijl het daarachter op de eerste smalle stroken dringen was geblazen voor het gros van het peloton. Ook Felipe Orts was goed vertrokken en nam in de beginfase de kop over van de jonge Belgische crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal. Alles reed echter nog op een zakdoek. Pidcock rukte vervolgens snel op en pakte bij de tweede passage van de materiaalpost de koppositie over. De Brit reed de anderen meteen op een gaatje en sneed als eerste de tweede ronde aan.

Hermans wil Pidcock niet laten gaan

Quinten Hermans wilde Pidcock niet te ver laten wegrijden en wist in de tweede ronde het gaatje dicht te rijden. Hermans, vroeg in het seizoen winnaar in Fayetteville, nam vervolgens de leiding. De twee koplopers begonnen gezamenlijk aan de derde ronde, met Orts op zo’n tien seconden. Plots nam Hermans afstand van Pidcock, die een lekke band had opgelopen en de materiaalpost door moest rijden. Tot overmaat van ramp greep de Britse renner naast zijn nieuwe fiets, wat hem nog enkele seconden extra kostte.

Pidcock liet zich niet door de pech ontmoedigen en zette de achtervolging in, en aan het eind van de derde ronde keerde hij terug in het wiel van Hermans. De 26-jarige veldrijder van Tormans bleef aanvankelijk controleren, tot zijn vier jaar jongere Britse tegenstrever het initiatief halverwege de vierde ronde overnam. Pidcock voerde meteen de druk op en reed vervolgens weg bij Hermans, die nu moest afrekenen met een lekke tube. Bij het ingaan van de vijfde, voorlaatste ronde was het verschil opgelopen tot dertien seconden. De Belg weigerde in eerste instantie te kraken.

Toch was de beslissing in de wedstrijd gevallen. Pidcock kwam in de laatste ronden niet meer in de problemen en kon zijn derde zege van het seizoen laten optekenen. Wie dacht dat Hermans tweede zou worden, kwam bedrogen uit. Een sterke Joran Wyseure kwam er helemaal doorheen in de slotfase en ontfutselde de tweede plaats van zijn Tormans-ploeggenoot.

Hexia Cyclocross Gullegem 2022

elite-mannen

1. Tom Pidcock

2. Joran Wyseure

3. Quinten Hermans

4. Felipe Orts

5. Tom Meeusen

6. Tim Merlier

7. Niels Vandeputte

8. Lander Loockx

9. Gianni Vermeersch

10. David van der Poel