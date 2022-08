Jonathan Hivert (37) stopt na dit seizoen als profwielrenner

Jonathan Hivert is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. De 37-jarige Fransman, die momenteel voor B&B Hotels-KTM koerst, hangt over enkele weken zijn fiets aan de spreekwoordelijke haak. Dat laat Hivert weten op sociale media.

“De tijd gaat voorbij, en binnen een paar weken zal het tijd zijn om mijn laatste seizoen te beëindigen”, begint Hivert zijn bericht, waarin hij verschillende mensen bedankt. “Ik denk dat ik het niveau heb gehaald wat ik kon halen, en ik ben erg blij met deze reis, waarbij ik veel vrienden heb ontmoet, die ik zal blijven behouden. […] Ik hoop in deze sport te blijven tijdens mijn nieuwe leven.”

Hivert werd in 2006 prof bij Crédit Agricole, waar hij eind 2005 al stage liep. Toen deze ploeg ophield te bestaan, in 2009, stapte hij over naar het Nederlandse Skil-Shimano. Hier bleef hij één jaar, want in 2010 reed hij alweer in Franse dienst voor Saur-Sojasun. In 2014 kwam er dan een nieuw Nederlands avontuur, toen hij zich aansloot bij Belkin. Ook deze ploeg verliet hij echter na één seizoen. Vervolgens reed hij nog voor meerdere Franse formaties.

In zijn lange carrière wist Hivert de nodige zeges te pakken. Zo won hij het eindklassement van de Ster van Bessèges, de Tour du Haut Var en de Vuelta a Castilla y Leon. Ook was er dagsucces in de Ronde van Romandië en Parijs-Nice. Onder andere de GP La Marseillaise, Gran Premio Miguel Indurain en Tour du Finistère staan eveneens op zijn erelijst.