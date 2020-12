Jonathan Dibben (26) hangt zijn fiets aan de wilgen

Jonathan Dibben heeft op zijn 26e besloten om een punt te zetten achter zijn carrière, zo laat de Brit weten in de podcast PodCrash. Dibben kwam dit seizoen nog uit voor Lotto Soudal, maar kon niet op een contractverlenging rekenen bij de WorldTour-formatie.

Dibben begon zijn profloopbaan in 2017 bij Team Sky, nadat hij zich als stagiair mocht bewijzen bij Cannondale-Drapac. De Brit won als neoprof een tijdrit in de Tour of California, voor Brent Bookwalter en Andrew Talansky. Hij eindigde ook nog als zesde in de Trofeo Felanitx Ses Salines.

Dibben reed uiteindelijk twee seizoenen voor het grote Team Sky, maar eind 2018 werd zijn aflopende contract niet verlengd en moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Het werd een avontuur op continentaal niveau bij Madison Genesis, maar dit jaar kreeg hij toch weer een kans op het hoogste niveau bij Lotto Soudal.

Amper een jaar later werd duidelijk dat er in 2021 geen plek meer is voor Dibben, die nu dus heeft besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. De Brit mocht dit jaar nog wel zijn debuut maken in een grote ronde. Dibben wist de Giro d’Italia (133e en laatste in het eindklassement) ook tot een goede einde te brengen.

Succesvolle baancarrière

Dibben wist op de weg nooit uit te groeien tot een wereldtopper, maar kan wel terugkijken op een succesvolle carrière als baanrenner. Zijn mooiste zege behaalde hij in 2016. Hij kroonde zich dat jaar tot wereldkampioen op de puntenkoers. Ook wist hij meerdere zilveren WK-medailles en Europese titels te veroveren.