Jonas Vingegaard voert Jumbo-Visma aan in Tour: “We gaan voor nog een zege”

Jonas Vingegaard zal in de zomer van 2023 zijn titel in de Tour de France verdedigen. Terwijl Primoz Roglic geselecteerd is voor de Giro d’Italia, voert de Deen Jumbo-Visma aan in de Ronde van Frankrijk. Dat werd bekend tijdens de presentatie van de Nederlandse ploeg.

“Mijn wens was om terug te keren naar de Tour de France, om mijn titel te verdedigen”, zei Vingegaard, die als winnaar van de 2022-editie met het nummer 1 mag starten volgend jaar. “Ik ben blij dat ik terug mag komen, we gaan voor nog een zege. Het zal natuurlijk anders worden dan afgelopen jaar. Aan de ene kant is er meer druk, maar aan de andere kant ook niet. Ik heb de Tour al gewonnen. Als dat niet nog eens gebeurt, kan ik nog steeds trots zijn op wat ik gedaan heb.”

Merijn Zeeman zegt eveneens dat Vingegaard in de Tour zal starten om opnieuw te winnen. “We hebben vorig jaar uitgevonden hoe we Pogacar moeten verslaan. We kennen zijn kracht en de punten waarop Jonas superieur aan hem is. We keren terug naar de Tour met een goed plan en we geloven dat opnieuw voor het geel kunnen gaan met Jonas”, aldus de sportief manager van Jumbo-Visma.

Naast Vingegaard, zitten ook Dylan van Baarle en Wout van Aert in de voorselectie van de Nederlandse ploeg voor de Tour de France. Tiesj Benoot sprak ook zijn hoop uit mee te mogen doen. Welke wedstrijden Vingegaard in voorbereiding op de Ronde van Frankrijk zal rijden, is nog niet bekend. Ook de rest van zijn programma werd nog niet onthuld.