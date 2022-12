Jumbo-Visma wil Giro d’Italia winnen met Roglic en Kelderman

Breaking

Jumbo-Visma trekt met Primož Roglič en Wilco Kelderman naar de Giro d’Italia. De Sloveen is kopman in de eerste grote ronde van het jaar en de Nederlander zal hem daarbij ondersteunen. De Nederlandse ploeg gaat er van start met de ambitie om te winnen, vertelt Merijn Zeeman tijdens de ploegenpresentatie. Daar werd ook duidelijk dat Primož Roglič niet aan de start staat van de Tour de France.

Merijn Zeeman zegt dat er lang is nagedacht over dit plan. Het parcours van de Giro d’Italia is volgens hem uitstekend geschikt voor Primož Roglič, die in 2019 als derde eindigde in de Italiaanse rittenkoers. De ploeg en Roglič hebben daarom nog een rekening te vereffenen met de Giro, klinkt het. “Dit is het perfecte jaar om er voor te gaan”, aldus Zeeman. Met Wilco Kelderman krijgt Roglič een meesterknecht mee naar Italië. “Als je Wilco naast je hebt, kun je heel veel vertrouwen hebben.”

Ook Jan Tratnik zal zijn landgenoot Roglič bijstaan in de Giro d’Italia. Voordat hij naar de eerste grote van het jaar trekt, zal hij enkele klassiekers rijden in het voorjaar. Hij noemt de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche en Milaan-San Remo. Daarna rijdt hij ook nog de Ronde van Catalonië.

Geen Tour voor Roglič

Primož Roglič betwist dus de Ronde van Italië, maar laat de Ronde van Frankrijk links liggen. In die laatste ronde is Jonas Vingegaard de kopman van Jumbo-Visma, vertelt Merijn Zeeman. De Deen verdedigt er zijn titel. “Natuurlijk zou een team met zowel Jonas als Primoz sterker zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat we de koers zo ook kunnen winnen. En we hebben dezelfde ambitie voor de Giro. Die koers is voor ons ook heel belangrijk.”

Roglic noemt de Giro zelf een wedstrijd “waarvan ik hou, maar die ik nog niet gewonnen heb”. Dit najaar reed Roglic de Ronde van Spanje, waar hij hard ten val kwam en op moest geven. Begin oktober werd hij geopereerd aan zijn schouder. “Ik ben nog steeds aan het herstellen van die ingreep, maar in mei hoop ik weer in goede vorm te zijn. Hoe dan ook ga ik er alles aan doen om daarin te slagen.”