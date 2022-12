Wout van Aert en Dylan van Baarle in voorselectie Jumbo-Visma voor Tour de France

Wout van Aert en Dylan van Baarle hebben hun vizier voorlopig vooral op het voorjaar, maar zullen vermoedelijk ook deelnemen aan de de Ronde van Frankrijk. Ze zitten namelijk in de voorselectie van Jumbo-Visma. Dat werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van het Nederlandse team.

“Het zou gek zijn als we een renner als Dylan niet meenemen naar de Tour. Als alles goed gaat, gaat hij er bij zijn in de Tour”, zei Merijn Zeeman over Van Baarle, die deze winter de overstap maakt van INEOS Grenadiers. Ook Wout van Aert is erbij. Hij wil zelf etappes winnen en mikt met de ploeg opnieuw op de eindzege met Jumbo-Visma.

Tiesj Benoot hoopt ook deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk, maar is nog niet zeker van zijn plekje. Wel is duidelijk dat hij in het voorjaar het Openingsweekend rijdt. Benoot crashte heel hard in augustus en moest lang revalideren, maar naar eigen zeggen is hij klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik mik vooral op de eerste periode van klassiekers”, zei de Belg. Nathan Van Hooydonck, die in 2022 ook startte in de Tour de France, zal er niet bij zijn.

Update (15.14 uur)

Inmiddels is bekend dat Jonas Vingegaard de kopman zal zijn in de Tour de France. Primoz Roglic is er niet bij. Hij zal, samen met Wilco Kelderman, jagen op de eindzege in de Giro d’Italia.