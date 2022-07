Jonas Vingegaard voelt zich niet verslappen: “Hoe zwaarder het is, des te beter voor mij”

Interview

Jonas Vingegaard gaat na zestien etappes in de Tour de France nog altijd aan de leiding. De 25-jarige Deense kopman van Jumbo-Visma staat na zijn imposante optreden op de Col du Granon in het geel en daar lijkt voorlopig weinig verandering in te komen. Vingegaard heeft alles onder controle, hoewel Tadej Pogačar heb toch meermaals met aanvallen bestookte.

Hoe belangrijk was Sepp Kuss voor jou in de rit naar Foix?

“Niet alleen hij. Het hele team deed het fantastisch. Eerst hebben Christophe Laporte en Tiesj Benoot alles onder controle gehouden. Tiesj heeft ondanks zijn blessures nog een strak tempo gereden op het eerste deel van de voorlaatste klim. Daarna nam Seppie het over. Natuurlijk was dat belangrijk, want dat heeft geholpen in het feit dat er niet heel veel aanvallen waren. En dan hebben Nathan Van Hooydonck en Wout van Aert nog op ons gewacht vanuit de vlucht.

Sepp was zeker heel belangrijk, maar de rest van de ploeg ook. We hebben een sterk team. Gelukkig kon ik Pogačar dinsdag volgen. Ik bekijk het dag per dag, dan vecht ik op mijn best en dan zien we het wel in Parijs.”

We zijn nu in de derde week van de Tour. Beschik jij nu over je beste benen?

“Ik voel in ieder geval niet dat ze minder goed zijn. Ik herstel heel goed in een grote ronde. Ik had de rustdag nodig na de druk, omdat ik iets meer tijd nodig had om te hertellen. Maar eerlijk gezegd kijk ik uit naar de komende twee ritten.”

Het lijkt alsof je erg kalm bent met veel zelfvertrouwen, alsof je al honderd dagen in het geel rijdt. Hoe voel jij je?

“Ik probeer gewoon iedere dag mijn best te doen. Ik weet dat Tadej zal blijven aanvallen. Ik moet iedere dag proberen te volgen en geen gaten laten. Al zijn er nog meer renners die ik moet volgen als zij aanvallen, zoals ik vandaag deed. Ik doe gewoon mijn best en dan gaan we het zien.”

Pogačar viel al vroeg aan in de rit van dinsdag. Kun je daar tegen?

“Ik verwacht dat hij elk moment kan aanvallen. Daarvoor zal ik klaar moeten zijn. Vroeg aangaan is voor mij niet slecht. Hoe zwaarder het is, hoe beter het voor mij is.”

Je werkt samen met trainer Tim Heemskerk. Wat kun je over jullie samenwerking vertellen?

“Ik werk nu sinds 2019 met Tim, mijn eerste jaar als prof. Als je het hem vraagt, zal hij zeggen dat ik toen onprofessioneel was. Hij zal ook zeggen dat ik veel gegroeid ben in de periode tot nu toe. Tim is echt een heel, heel goede trainer voor mij. Een van de beste ter wereld, als je het mij vraagt. Ik ben super blij met hem, ik geniet van iedere dag dat we samenwerken.”