Sepp Kuss: “Aanvallen van Tadej Pogacar kwamen als een verrassing”

De aanvallen van Tadej Pogačar in de zestiende etappe van de Tour de France kwamen als een verrassing voor de renners van Jumbo-Visma. Dat vertelde Sepp Kuss na afloop van de rit.

Kuss keek terug op een goede eerste dag in de Pyreneeën. “Iedereen van ons zat op de goede positie. We maakten gebruik van het aantal renners dat we nog hebben. We hadden het onder controle”, zei de Amerikaan in gesprek met de NOS.

De renners van Jumbo-Visma werden overvallen door de aanvallen van Pogačar op de klim van de Port de Lers. “Ze waren verrassend, want we reden aan lage snelheid. We bleven rustig en Jonas Vingegaard zat meteen op het wiel, en we wisten dat we nog renners van voren hadden.”

Kuss voelt zich nog goed in de derde week van de Tour, vertelde hij. “We hebben nog twee zware dagen te gaan. Ik voel me goed na de rustdag. Ik voel me weer fris en kijk uit naar de komende dagen”, zei hij tot slot.