Jonas Vingegaard trots en blij: “Volgend jaar wil ik voor derde eindzege Tour gaan”

“Het is een gevoel van trots en blijdschap.” Met die woorden begon Jonas Vingegaard het eerste interview dat hij gaf nadat hij net voor de tweede keer in zijn carrière de Tour de France had gewonnen. “We winnen als ploeg de Tour voor de tweede keer. Het is geweldig”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

“Het was geweldig vandaag, met alle fans en ook zoveel Deense fans. Ik moet de ploeg en mijn familie bedanken, maar ook heel Denemarken. Zij hebben mij gesteund en daar ben ik ze dankbaar voor”, vertelt Vingegaard. Vorig jaar werd hij na zijn Tourzege nog gehuldigd in Kopenhagen, maar nu gaat hij eerst naar Nederland voor het criterium van Boxmeer (maandag) en een huldiging met de ploeg in de Efteling (dinsdag).

Hoe zou Vingegaard de Ronde van Frankrijk 2023 samenvatten? “Het was een lange reis, maar het ging ook zo snel voorbij. Elke dag hebben we gekoerst. Het was heel erg zwaar en het werd een mooi gevecht met Tadej. Ik heb ervan genoten”, lacht hij.

“Ik hoop om terug te komen volgend jaar, om voor een derde keer de Tour te winnen. Dat wil ik proberen. Dat wordt het plan”, aldus Vingegaard, die zich nu eerst gaat opmaken voor de Vuelta a España dit najaar. Daar is hij samen met Primož Roglič de kopman van Jumbo-Visma, dat voor het eerst in de historie alle drie de grote rondes in een jaar kan winnen.

