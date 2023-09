donderdag 14 september 2023 om 18:24

Jonas Vingegaard stelt zich in dienst van Sepp Kuss: “Het is mooi om hem terug te betalen”

In de laatste bergetappe van de Vuelta a España trok Jumbo-Visma vol de kaart Sepp Kuss. Jonas Vingegaard, die vanochtend op slechts acht seconden van het rood stond, reed op de slotklim lang op kop voor de Amerikaanse klassementsleider. “Ik denk dat iedereen vandaag heeft kunnen zien dat het draaide om het beschermen van Sepp”, zei de Deen na afloop tegen onder meer Eurosport.

Omdat Vingegaard het in de laatste meters liet lopen, breidde Kuss zijn voorsprong uit tot zeventien seconden. Primoz Roglic staat op een minuut en acht van het rood. De eerste renner die níét in de kleuren van Jumbo-Visma rijdt, Juan Ayuso, volgt in de algemene rangschikking al op vier minuten. Maar Vingegaard wil niet te vroeg juichen. “Er komt nog een zware rit zaterdag. We moeten daar ook nog oppassen en blijven vechten tot Madrid”, klinkt het.

Vingegaard is blij dat Kuss het rood behouden heeft. “Het is mooi om hem terug te betalen. Hij heeft zoveel gedaan voor mij en Primož. Ik wil hem graag terugbetalen, ook zaterdag. Het is zaterdag een lange, zware etappe. We moeten voorzichtig zijn.”