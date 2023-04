Vingegaard raakt Dennis kwijt door val in Ronde van het Baskenland

Een flinke aderlating voor Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard: Rohan Dennis heeft de Ronde van het Baskenland moeten verlaten. De Australische helper kwam in de vierde etappe ten val en moest daardoor opgeven.

Vingegaard greep woensdag nog de leiding in de WorldTour-rittenkoers door een steile aankomst bergop te winnen. Door de opgave van Dennis moet de Deense kopman het in de laatste twee etappes doen zonder een belangrijke helper.

Het is voor de 32-jarige Dennis, die na dit jaar stopt met wielrennen, zijn eerste DNF van dit seizoen. Hij mocht dit jaar al twee keer juichen: in de Tour Down Under won hij een etappe en in Parijs-Nice was hij als onderdeel van Jumbo-Visma zegezeker in de ploegentijdrit.

🇪🇸 #Itzulia2023 Rohan suffered many scrapes due to his crash, but seems okay fortunately. 🙏 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 6, 2023