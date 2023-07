Jonas Vingegaard over Vogezenrit: “Strijden om ritwinst zou mooie bijkomstigheid zijn”

Jonas Vingegaard is de negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk zonder kleerscheuren doorgekomen. De Deense geletruidrager kwam in de overgangsrit geen moment in de problemen. “Iedere dag dichter bij Parijs is er eentje”, zegt hij tevreden op de site van Jumbo-Visma. “Daarmee komen we ook steeds dichter bij ons ultieme doel.”

“Voordat we zondag naar Parijs fietsen, resteert er morgen een zware bergetappe”, zegt Vingegaard over de Vogezenrit naar Le Markstein. “Het consolideren van mijn leidende positie in het klassement heeft de absolute prioriteit. Mocht de mogelijkheid zich voordoen om te strijden om de ritwinst, dan zou dat zeker een mooie bijkomstigheid zijn voor mij. Ik verwacht ook nog iets van de concurrentie. We zullen hoe dan ook gefocust moeten zijn. Ik kijk in ieder geval uit naar de fraaie etappe van morgen.”

Over de rit van vrijdag zegt Vingegaard dat deze ‘heel snel’ was. “We droegen er zorg voor dat niemand die kort in het klassement stond zou meeglippen. Dat lukte. Voor ons zaten Tiesj (Benoot, red.) en Christophe (Laporte, red.) in de vlucht, dus de situatie was prima. Etappewinst was mooi geweest, maar dat zat er niet in. Deze rit had veel weg van een klassieker. De start was behoorlijk rap, omdat iedereen deel wilde uitmaken van de vlucht. Uiteindelijk zijn we tevreden met hoe de dag van vandaag verlopen is.”

