Tour 2023: Mohoric wint enerverende vluchtersrit na millimetersprint met Asgreen

Matej Mohoric heeft de negentiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveen van Bahrain Victorious was na 173 kilometer de snelste van een kopgroep van drie. Mohoric versloeg Kasper Asgreen, de winnaar van gisteren, met miniem verschil. Ben O’Connor werd derde. Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel, die in een achtervolgend groepje zaten, werden respectievelijk vierde en twaalfde.

De negentiende rit van de Tour de France leek op papier geschikt voor de vluchters. Onderweg naar Poligny kwamen de renners weliswaar slechts twee gecategoriseerde hellingen tegen, maar tijdens de rest van de etappe was het ook geen meter vlak. Vooral de openingsfase was pittig. Na de Côte d’Ivory (2,4 km aan 5,8%), de tweede en dus laatste gecategoriseerde beklimming, was het nog een kleine dertig kilometer naar de streep.

Explosief begin, Yates op achterstand

Nadat het peloton Moirans-en-Montagne had verlaten en het officiële startsein was gegeven, kwamen er meteen verschillende uitvalspogingen. Zo zagen we Victor Campenaerts, een van de hoofdrolspelers van donderdag, even solo voor de meute uit rijden. Later kregen Alexey Lutsenko en Mads Pedersen wat meer ruimte.

De twee reden kilometerslang tien, twintig seconden voor het peloton uit. In dat peloton ontstonden door het hoge tempo scheuren. Adam Yates, de nummer drie van het algemeen klassement, had de slag gemist en keek al snel tegen een achterstand van een halve minuut aan. Hij moest in de achtervolging. Met de hulp van enkele ploeggenoten kon hij terugkeren bij de eerste grote groep, waar het onrustig bleef. Mannen als Julian Alaphilippe, Stefan Küng, Nils Politt, Alberto Bettiol, Matej Mohoric en ook Lars van den Berg waren zeer actief.

Eindelijk een kopgroep

Alaphilippe en Politt zaten ook in de uiteindelijke ‘vroege’ vlucht, die zo’n 120 kilometer voor het einde dan toch tot stand kwam. De overige zeven renners vooraan waren Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Matteo Trentin, Jack Haig, Mads Pedersen, Warren Barguil en Georg Zimmermann. Een grote voorgift kregen zij aanvankelijk niet, want Uno-X, Israel-Premier Tech en EF Education-EasyPost bleven achtervolgen. Het gat bleef zo beperkt tot ongeveer een minuut.

Met nog negentig kilometer te gaan, was er dan een opmerkelijk moment. Politt brak zijn ketting en vroeg om een fiets van de neutrale Shimano-wagen, maar kreeg tot drie keer toe een fiets die niet paste, dan wel het verkeerde pedaalsysteem had. De onfortuinlijke Duitser viel zo terug in het peloton. De overgebleven aanvallers waren een grote motor kwijtgeraakt en dat leek meteen gevolgen te hebben voor de voorsprong. Bij de tussensprint, waar Pedersen als eerste doorkwam, was het verschil geslonken tot een halve minuut.

Groep met Philipsen en Van der Poel maakt de sprong

Philipsen tikte de streep van de tussensprint als eerste renner van het peloton aan. Daarna trok hij door, waardoor de groep in twee stukken brak. Zo’n dertig renners probeerden naar de acht koplopers toe te rijden. Naast Philipsen, waren dat onder meer Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Tom Pidcock. Ook EF Education-EasyPost, Uno-X en Israel-Premier Tech, de ploegen de aanvankelijk de slag hadden gemist, zaten nu allen met meerdere renners mee.

Intermarché-Circus-Wanty, dat enkel Zimmermann meehad, sputterde nog even tegen, maar uiteindelijk viel het stil in het peloton. Jumbo-Visma nam de controle en gaf de grote groep ontsnappers de ruimte. Campenaerts en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) waren daar op dat moment al weggereden met hun tweetjes. Ondanks het werk van Uno-X, pakte het duo al gauw bijna een minuut.

O’Connor, Mohoric en Asgreen

Het verschil was alweer wat gereduceerd toen Clarke op 32 kilometer van het einde kramp kreeg. Campenaerts moest alleen door en zag aan de voet van de Côte d’Ivory (2,4 km aan 5,8%) drie renners aansluiten: Ben O’Connor, Matej Mohoric en Kasper Asgreen, de winnaar van donderdag. De Lotto Dstny-renner kon nog even aanhaken bij de frisse krachten, maar uiteindelijk ging het toch te snel. Hij zakte terug in de achtervolgende groep. Het eerste deel van die groep – met onder meer Pedersen en Van der Poel – had op de top een achterstand van vijftien seconden op de drie koplopers.

Terwijl Groenewegen en Philipsen terugkeerden bij dit eerste deel van de groep, groeide de voorsprong van de drie aanvallers weer. Christophe Laporte dacht het gat niettemin te kunnen dichten. Hij kreeg echter Mathieu van der Poel op zijn wiel en de Nederlander nam niet over. Hij had met Philipsen de snelste man van de Tour achter zich. Toen MVDP even later met Bettiol, Zimmermann en Matteo Trentin wegreed, deed hij wel zijn beurtjes.

Millimetersprint

Door het spel met de wind, ontstonden er bij de achtervolgers nog meer scheuren. Al was er ook een samensmelting. Luka Mezgec, Laporte, Pidcock, Pedersen en Philipsen kwamen bij de groep Van der Poel, die desondanks weer wat terrein begon te verliezen ten opzichte van het leidende trio. Met nog vijf kilometer te gaan was het verschil, dat even was teruggelopen tot vijftien seconden, weer gegroeid tot boven de halve minuut. Het zou tussen O’Connor, Mohoric en Asgreen gaan.

De drie begonnen samen aan de slotkilometer, waarin O’Connor zijn vluchtmakkers probeerde te verrassen door van ver aan te gaan. Asgreen sprong naar het wiel en lanceerde vervolgens zijn eigen sprint. De Deen leek op weg naar zijn tweede zege op rij, maar met een jump kwam Mohoric in de slotmeters nog naast hem. En er voorbij, zo bleek even later. De Sloveen won de rit met miniem verschil. Asgreen was tweede, O’Connor derde. Een kleine veertig seconden later sprintte Philipsen naar plaats vier, na een lead-out van Van der Poel, die zelf twaalfde werd.