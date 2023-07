Frustraties bij Jasper Philipsen: “We reden vol, maar kwamen er niet bij”

Video

Jasper Philipsen stelde vandaag zijn groene trui veilig met een vierde plek in de daguitslag. Toch was de Belg van Alpecin-Deceuninck ook wat gefrustreerd over het verloop van de etappe. Voor de camera van Sporza suggereerde hij dat de motoren een rol speelde in het wegblijven van het drietal dat uiteindelijk mocht sprinten voor de overwinning.

“Zeg maar dat de motoren de koers hebben bepaald!”, zei hij direct na afloop. Even later verscheen hij ook voor de camera van WielerFlits, waar hij nog terugkwam op zijn uitspraak. “We hebben vol gereden maar kwamen niet korter. We wilden graag voor de winst rijden. Ik had het Mathieu van der Poel erg gegund. Uiteindelijk rijden we voor de vierde plaats, dat is gewoon jammer.”

Toch zal bij Philipsen de tevredenheid overheersen. Met al vier ritzeges op zak stelde hij vandaag ook het groen veilig. “Het is mooi. We moeten nog over de Vogezen raken en overeind blijven, maar ik ben wel blij om mathematisch zeker te zijn”, zei de sprinter, die nu 139 punten voorsprong heeft op nummer twee Mads Pedersen.

Philipsen en zijn ploeg reden de afgelopen weken met het groen als een van de hoofddoelen. “Het is nog niet helemaal doorgedrongen, ik denk dat dat in Parijs gebeurt wanneer ik op het podium sta. Het is wel iets waar we voor gevochten hebben. Ik ben echt superblij om nu al zeker te zijn”, aldus de ‘Vlam van Ham’.

