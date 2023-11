donderdag 16 november 2023 om 17:38

Vingegaard niet zeker van plekje voor Olympische Spelen: “Zou niet verrast zijn als ik niet geselecteerd word”

Jonas Vingegaard heeft wel oren naar een deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar, liet hij eerder al weten aan WielerFlits. Maar hij is nog niet zeker of hij de Deense selectie wel zal halen. “Ik hoop dat ik geselecteerd word, maar zou niet verrast zijn als dat niet het geval is”, zei de tweevoudig Tourwinnaar in gesprek met persbureau Ritzau.

Denemarken mag vier renners afvaardigen voor de Olympische Spelen. “Het kan goed zo zijn dat de bondscoach (Anders Lund, red.) vier anderen kiest in plaats van mij”, zegt Vingegaard. “Ik heb tegen Anders gezegd dat ik interesse heb om te rijden. Maar hij legde me uit dat het niet zeker is dat ik geselecteerd word, ook als ik graag wil. Ik heb daar begrip voor.”

Geen ideaal parcours

De wegrit op de Olympische Spelen bevat 2800 hoogtemeters. De renners krijgen echter vooral korte, explosieve hellingen voor de kiezen; lange, zware beklimmingen komen de coureurs in Parijs uiteraard niet tegen. Het parcours lijkt daardoor niet geschikt voor de echte klimmers, zoals Vingegaard. Dat beseft de Deen zelf ook. “Ik heb de droom om ooit mee te doen aan de Olympische Spelen, maar ik denk niet dat de route heel goed bij me past. Er zijn zoveel goede renners in Denemarken en als er maar vier plekken zijn, is niets zeker.”

Mads Pedersen is op papier de meest logische kopman voor Denemarken. Het land beschikt daarnaast ook nog over Kasper Asgreen en Søren Kragh Andersen, die eveneens goed uit de voeten kunnen op dergelijk terrein. Verder zijn – naast Vingegaard – ook bijvoorbeeld Mattias Skjelmose, Magnus Cort, Andreas Kron en Mikkel Bjerg kandidaten op de selectie te halen.

WK in Zürich

Om die reden denkt Vingegaard eraan zijn pijlen te richten op het WK. Het parcours in Zürich bevat behoorlijk wat meer hoogtemeters: 4470 in totaal. In de lokale omloop van 26,8 kilometer zitten twee hellingen die elkaar snel opvolgen. Eerst is er de Zürichbergstrasse (1,1 km aan 8%), daarna de Witikon (2,3 km aan 5,7%).

“Ik denk dat ik mee zal doen”, zegt Vingegaard over het WK. “Het is iets veiliger. Ten eerste omdat de selectie groter zal zijn en daarnaast omdat het beter past bij het type renner dat ik ben. Er zijn wellicht niet veel Denen bij wie die route past. Je kunt altijd een nog betere route vinden, maar het is voor mij waarschijnlijk een van de beste parcoursen die ik ooit zal krijgen op een WK.”