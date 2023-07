Parcours Olympische Spelen bekend: Montmartre wordt scherprechter

Het parcours van de Olympische Spelen is dinsdag definitief bekendgemaakt. De mannen en de vrouwen zullen in een lokale ronde over de Montmartre uitmaken wie er met de gouden medaille aan de haal gaat in Parijs volgend jaar.

De wegrit bij de mannen telt in totaal 273 kilometer en 2800 hoogtemeters. De vrouwen krijgen krijgen in totaal 158 kilometer voorgeschoteld over een vergelijkbaar parcours, dat start en finisht bij het park van Trocadéro en langs onder meer het Louvre en Versailles gaat.

In een heuvelachtig middengedeelte krijgen de renners onder meer de Côte de Port-Royal (1 km aan 5%), de Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1.3km aan 6.3%) de Côte de Châteaufort (900 m aan 5,7%) voor de kiezen, waarna de slotfase begint met een lokale omloop rond de Montmartre die twee keer afgelegd moet worden.

In die lokale omloop van 18,4 kilometer is de kasseiklim Butte Montmartre (1 km aan 6,5%) de scherprechter. De laatste tien kilometer rijden de renners over de Pont d’Iéna terug naar Trocadéro.

Het parcours bij de vrouwen Het parcours bij de mannen

Olympische tijdrit

De organisatie heeft ook het parcours van de Olympische tijdrit bekendgemaakt. De mannen en vrouwen kunnen zich opmaken voor een vlakke tijdrit van 32 kilometer richting het Bois de Vincennes, waar het Vélodrome Jacques Anquetil ligt. De start is op de Esplanade des Invalides.