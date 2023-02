Jonas Vingegaard knalt naar zege op lastige slotklim in O Gran Camiño

Jonas Vingegaard heeft de tweede etappe van de O Gran Camiño gewonnen. De klimmer van Jumbo-Visma reed solo weg op de zware slotklim Monte Trega en hield makkelijk stand. Ruben Guerreiro en Ion Izagirre mochten mee op het podium. Vingegaard is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Na de geannuleerde eerste etappe, door de hevige sneeuwval, van donderdag, kon het peloton op vrijdag wel de volledige rit afwerken. De tweede etappe van de Spaanse rittenkoers vertrok deze ochtend in Tui. De gemeente in de provincie Pontevedra was 184,3 kilometer lang en kwam aan in A Guarda. Daar moest de Monte Trega, de slotklim van de dag, beklommen worden. Met 3,9 kilometer aan 7,2% beloofde het een zwaar einde van rit twee te worden.

Kopgroep krijgt weinig ruimte

Voordat de renners aan de voet van de slotklim kwamen, moesten ze natuurlijk nog 180 kilometer fietsen. Dat deel werd gekleurd door een vlucht van zeven. Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi), Josu Etxeberria (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Angulo (Burgos-BH), Alejandro Ropero (Electro Hiper Europa), Alexander Konychev (Team Corratec), Mattia Bais (EOLO-Kometa) en Sebastian Schönberger (Human Powered Health. De vier Spanjaarden, de twee Italianen en de Oostenrijker kregen niet al te veel voorsprong van het peloton. Hun voorsprong bedroeg maximaal een goede twee minuten.

Langzamerhand werd de voorsprong van de zeven vluchters kleiner. Op 50 kilometer van de streep bedroeg hun voorsprong nog een minuut. Dat was vooral te danken aan het werk van Jumbo-Visma, die duidelijk geloofden in kopman Jonas Vingegaard. Schönberger en Bais waren uiteindelijk de twee laatste overlevers, zij werden gegrepen op 14 kilometer van de streep.

Vingegaard ontbindt zijn duivels

Ook nadat de vluchters werden ingerekend, bleef Jumbo-Visma op kop rijden. De Nederlandse ploeg trok met een indrukwekkend treintje naar de voet van de Monte Trega (3,9km aan 7,2%), de laatste beklimming van de dag. Net voor de voet was het even Cofidis dat het initiatief nam. Dat duurde niet lang, want Johannes Staute-Mittet legde een staalhard tempo op.

Op 2,4 kilometer was het dan de beurt aan Vingegaard. De Deense renner schoot als een raket weg uit het uitgedunde peloton en had meteen een knappe voorsprong van vijftien seconden. Vingegaard keek niet meer achterom en reed solo naar de streep. Ruben Guerreiro sprintte naar de tweede plaats, voor Ion Izagirre. Hun achterstand bedroeg wel al meer dan 20 seconden. Vingegaard is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement dankzij zijn overwinning.