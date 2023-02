Openingsrit O Gran Camiño geannuleerd vanwege hevige sneeuwval

De eerste etappe van de O Gran Camiño is geannuleerd. In de finale van de rit begon het steeds harder te sneeuwen, waarna de wedstrijd met nog zo’n twintig kilometer te gaan werd stilgelegd. Er is geen winnaar uitgeroepen.

Gianni Moscon (Astana Qazaqstan) en Sebastian Schönberger (Human Powered Health), twee van de vroege vluchters, reden in de finale samen met de overgestoken Vicente Hernaiz (Rádio Popular – Paredes – Boavista) net voor het peloton uit. Dat peloton zette de voet aan de grond toen het alsmaar harder begon te sneeuwen.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard sprak even met de wedstrijdcommissaris, waarna de renners omkeerden. Zij reden terug naar finishplaats Sarria, waar de karavaan net wat eerder al over de streep was gekomen. Daar begon de zon op dat moment overigens weer door te breken.

De drie koplopers reden nog een stukje door, de laatste klim van de dag op. Uiteindelijk stopten ook zij, waarna ze in volgwagens stapten.

De podiumceremonie is opgeschort. Er is geen winnaar uitgeroepen. De jury moet nog beslissen of de resultaten van de berg -en tussensprints wel geldig zijn. Jonas Vingegaard won vroeg in de etappe de eerste tussensprint en pakte daarmee drie bonificatieseconden.

