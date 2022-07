Jonas Vingegaard en Wout van Aert gehuldigd door Jumbo-Visma in Den Bosch

Jonas Vingegaard en Wout van Aert zijn dinsdag gehuldigd in Nederland. De winnaar van de Tour de France en de winnaar van de groene puntentrui werden door Jumbo-Visma, de sponsoren en andere partners in het zonnetje gezet in Den Bosch.

De festiviteiten in Den Bosch vonden plaats bij de service course, de uitvalsbasis van het Nederlandse WorldTour die in Noord-Brabant gevestigd is. Ook het hoofdkantoor van hoofdsponsor Jumbo Supermarkten staat in die provincie, namelijk in Veghel.

Onder meer Ton van Veen, de CFO van de gele supermarktketen, hield een toespraak om Vingegaard en Van Aert te huldigen. Daarnaast waren namens de ploegleiding van Jumbo-Visma onder meer Richard Plugge, Merijn Zeeman, Mathieu Heijboer en Frans Maassen van de partij.

Wout van Aert werd na de huldiging per helikopter vervoerd naar Roeselare, waar de drievoudige etappewinnaar vanavond deelneemt aan het na-Tourcriterium aldaar. Vingegaard beleeft een hele week vol feesten en partijen na zijn Tourzege. Vanavond zit hij aan tafel bij het Nederlandse tv-programma Renze (vanaf 21.50 uur op RTL4), waarna hij woensdag gehuldigd wordt in Kopenhagen en donderdag in zijn thuisstad. Voorlopig is Vingegaard niet te zien in de criteriums in Nederland en België.