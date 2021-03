Jonas Rickaert, ploegmaat Mathieu van der Poel, in de vroege vlucht: “Ik wist snel hoe laat het was”

Voor de tweede keer feest bij Alpecin-Fenix deze week. Niet toevallig opnieuw dankzij Mathieu van der Poel. Voor ploegmakker Jonas Rickaert, die vandaag deel uitmaakte van de vroege vlucht, geen verrassing. “Hij probeerde zelfs al mee te springen in de beginfase. Dan weet je dat hij in orde is.”

Jonas Rickaert slaapt bij Tim Merlier op de kamer. Kopman Van der Poel krijgt een kamer voor hem alleen. “Bij de ploeg vinden we dat logisch”, vertelt de West-Vlaming. “Dan heeft Mathieu de wifi op de kamer voor hem alleen en kan hij ’s avonds naar hartelust Fortnite spelen. Terwijl de concurrentie wellicht al slaapt, amuseert hij zich. Dat is net zijn grote sterkte, dat speelse. Hij moet iets hebben naast de koers.”

“En die jongen heeft ook nooit stress”, lacht Rickaert. “Tijdens het avondeten is het vooral grappen en grollen. Zoals over dat zegegebaar van vrijdag. Die imitatie van de Franse motoGP-rijder Fabio Quartataro, daar was hij al twee dagen over bezig. Daar moet je dan natuurlijk ook nog aan denken op het moment dat je de sprint wint. Zoveel tijd had hij eergisteren niet.”

Controle

Het scenario van vandaag was absoluut niet vooraf uitgedokterd, als we Rickaert mogen geloven.”Nee. Zeker niet. Aan tafel verzint Mathieu af en toe wel de meest onmogelijke dingen wanneer we hem vragen naar zijn plannen. Maar deze keer was het vooral de bedoeling om een groepje te laten rijden en de koers mee te controleren tot bij het ingaan van de plaatselijke rondes.”

“Alleen… Deceuninck-Quick-Step stuurde telkens een renner mee, dus konden wij niet anders dan ook iemand mee hebben. Zo niet, moesten wij het werk in de achtergrond mee opknappen, terwijl de ploeg van Alaphilippe in een zetel zat. Nu hoefden onze jongens zich ook geen zorgen te maken.”

Stilzitten

Toen, net voor het ingaan van de laatste 60 kilometer, Rickaert hoorde dat de voorsprong geslonken was tot een minuut, liet hij zich uitzakken. “Ik had achterom gekeken en zag Mathieu op kop van het peloton zitten. Dan weet je hoe laat het is”, lacht Rickaert. “Ik liet me uitzakken om hem eventueel nog wat bij te staan. Maar hij had mij duidelijk niet nodig.”

Dat Van der Poel koerst op intuïtie, bevestigt zijn ploegmakker nog eens. “Hij maakt zó graag mee de koers, hij kan amper stilzitten. En vooral, hij koerst op gevoel, hé. Vandaag was hij trouwens al aan het meespringen bij het ontstaan van de vroege vlucht. We wisten toen al dat hij goede benen had en dat hij geen schrik zou hebben om de wedstrijd vroeg open te laten breken.”

Zelf haalde Rickaert na zijn aanval overigens de finish niet in Castelfidardo. Hij gaf op en gaat maandag niet meer van start in Tirreno-Adriatico.