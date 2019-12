Caleb Ewan en zijn lead-outs verlengen bij Lotto Soudal woensdag 18 december 2019 om 14:14

Caleb Ewan heeft zijn contract bij Lotto Soudal opengebroken en verlengd. Daardoor rijdt hij tot zeker einde 2022 bij de Belgische formatie. Ook zijn lead-outs Jasper De Buyst en Roger Kluge zijn voor de komende drie jaar vastgelegd. Dat meldde de ploeg vandaag.

“Als je bij een nieuwe ploeg tekent, weet je nooit precies hoe het gaat uitpakken”, vertelt Ewan (25) in een reactie op zijn contractverlenging. “Maar al in de eerste paar maanden voelde ik me prettig bij de ploeg. In het begin ging het niet altijd even goed, maar ze bleven altijd achter me staan. Ik had steeds meer het gevoel dat ik deel uitmaakte van een team dat me altijd zou steunen. Het seizoen ging steeds beter en ik voelde me steeds meer op mijn plek.”

“Dat was voor mij de bevestiging dat ik ook in de komende jaren voor de ploeg wil rijden.” Volgens de Australiër past Lotto Soudal helemaal bij zijn ambities. “Het is een team dat niet gefocust is op klassementen. Het is meer een klassiek en een sprintteam en dat is wat ik nodig heb, want ik ben immers geen klassementsrenner. Hun ambities passen bij die van mij. Als een sprinter die altijd wil winnen vind ik hier alles wat ik nodig heb.”

Duidelijk signaal

Teammanager John Lelangue is in zijn nopjes met de contractverlenging van Ewan en zijn lead-outs Jasper De Buyst (26) en Roger Kluge (33). “Dit is een duidelijk signaal naar de toekomst”, vertelde hij bij de bekendmaking. De Australische sprinter bezorgde de Belgische ploeg in zijn eerste jaar al tien overwinningen, waarvan de meeste van WorldTour-niveau. Zo waren er al twee etappezeges in de Giro d’Italia en drie in de Tour de France.