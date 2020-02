John Degenkolb niet in Omloop, wel in Kuurne-Brussel-Kuurne: “Keuze van de ploeg”

Geen John Degenkolb aan de zijde van Philippe Gilbert en Tim Wellens in de Omloop, volgende zaterdag. En nee, dat heeft niets te maken met een eventueel gebrek aan fitheid. “Het is een keuze van de ploeg”, vertelt Frederik Willems ons. “We spelen hem uit in Kuurne-Brussel-Kuurne. John heeft het recht om enige kopman te zijn.”

John Degenkolb start vandaag niet in de Volta ao Algarve. Hij kampt met sinusitis. Maar zijn Vlaamse openingsweekend komt niet in gevaar, klinkt het bij Lotto Soudal. “John was in Valencia conditioneel in orde. Hij mist nog een beetje punch, maar mits wat gerichte trainingsarbeid vanaf halverwege volgende week moet dat in orde komen”, vertelt ploegleider Frederik Willems.

“Kuurne-Brussel-Kuurne staat nog steeds op zijn programma, zoals voorzien.” Maar voor de Omloop Het Nieuwsblad is de Duitser echter niet geselecteerd. “De ploeg heeft inderdaad beslist om Degenkolb dit jaar niet te laten starten in de Omloop”, gaat Willems verder. “Daar zijn Tim Wellens en Philippe Gilbert de kopmannen. John willen we uitspelen in Kuurne. Als enige kopman én – zonder de Omloop in de benen – voldoende fris.”

Een extra reden om met Degenkolb op Kuurne te mikken, is de aanpassing van het parcours. “Dat wordt een stuk zwaarder dan voorheen. Er zal misschien nog gesprint worden, maar dan – afhankelijk van de weersomstandigheden – met een beperkte groep. Niet met een peloton van tachtig of honderd renners,” voorspelt Willems. “Het wordt een compleet andere koers dan vroeger.”