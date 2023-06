Johannes Staune-Mittet: “Dit jaar gaat het echt om winnen voor mij”

Interview

Johannes Staune-Mittet is een van de groeibriljanten binnen de opleiding van Jumbo-Visma. De 21-jarige Noor wist vorig jaar tweede te worden in de Ronde van de Toekomst, hij won de lastige Giro Valle d’Aosta en heeft ook dit jaar grote ambities. “In de Giro Next Gen en de Tour de l’Avenir ga ik voor de winst”, zegt hij in gesprek met WielerFlits. Zondag begint de Giro voor beloften.

“Ik heb een heel goede winter gedraaid en ik kijk ernaar uit om te zien hoe het gaat dit jaar. Als ik een kans krijg om ergens voor een goed resultaat te gaan, dan zou dat mooi zijn”, vertelt een opgewekte Staune-Mittet, die al enkele jaren als klassementsrenner te boek staat.

Als hoofddoelen heeft hij de twee ‘grote’ rondes voor beloftenrenners. “Ik ga naar de Giro U23 en daarna met de nationale ploeg naar de Tour de L’Avenir. Dat zijn echt de grote doelen. Daar wil ik mij laten zien en gaan voor de winst”, aldus de Noor. “Ik heb vorig jaar laten zien dat ik in staat ben om stabiel te presteren gedurende het hele seizoen.”

“Maar nu heb ik het gevoel dat ik beter kan beginnen met winnen, want als je bij de beloften niet kan winnen, dan gaat dat ook niet lukken als WorldTour-renner”, zegt hij lachend, om verder te gaan op een serieuze noot: “Dit jaar gaat het echt om winnen voor mij.”

Dat is Staune-Mittet ook al gelukt dit jaar, want in de lastige Italiaanse beloftenkoers Giro del Belvedere wist hij solo over de finish te komen. Hij trad daarmee in de voetsporen van Romain Grégoire en Juan Ayuso, de laatste twee winnaars van die koers. Een dag na die zege wist hij vijfde te worden in de G.P. Palio del Recioto, die gewonnen werd door ploeggenoot Tijmen Graat.

Aan de zijde van Jonas Vingegaard

In februari begon Staune-Mittet zijn seizoen aan de zijde van Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard. Sterker nog, de twee waren kamergenoten die week in O Gran Camiño. “Dat doen we bewust”, erkent ploegleider Robert Wager van het Development Team van Jumbo-Visma. “Het is niet dat we kijken van: Oh, daar is nog een plekje vrij. Dit doen we bewust, met oog op de toekomst en met oog op de ontwikkeling.”

“Dat was heel cool”, vertelt Staune-Mittet over die week als kamergenoot van Vingegaard. “Jonas is een nice guy, maar ik was ook een beetje bang, snap je? Ik heb extra gelet of ik niet een beetje ziek was, gewoon voor de zekerheid om hem niet ziek te maken. Er komen voor hem mooie doelen aan dit jaar en het was heel cool om van een van de beste renners ter wereld te leren. Hij is een rolmodel voor jonge renners als ik.”

Hoe verlopen gesprekken op de kamer tussen een toekomstig ronderenner en de regerend winnaar van de Tour? “Ik probeerde wel wat vragen te stellen, bijvoorbeeld over hoe hij zich voorbereidt en wat hij precies doet. Maar ik wilde ik ook relaxed te blijven. We hadden het ook gewoon over de normale dingen in het leven. Zo hielden we de focus ook een beetje weg van het wielrennen.”

Uit zijn comfortzone

Na O Gran Camiño maakte Staune-Mittet ook in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (vijftiende), de Volta Limburg Classic (veertiende) en de Ronde van Noorwegen (23ste) zijn kilometers in het profpeloton. “De manier van koersen is echt anders. Het is meer gecontroleerd, maar als het moeilijk is, dan is het ook echt zwaar”, lacht hij. Overigens praat Staune-Mittet na drie jaar in de opleidingsploeg al aardig wat woordjes Nederlands en verstaat hij de taal goed.

Een ander deel van de ontwikkeling is dat een Development-renner als Staune-Mittet wat uit zijn comfortzone gehaald wordt. “Hij deed een uitstapje naar de Ster van Zwolle, dat is zeker voor Johannes niet zijn profiel”, vertelt Wagner. “En hij was vorig jaar al in de Visit Fryslan ElfstedenRace. Als hij hopelijk ooit ergens in de Tour rijdt, dan zitten daar ook vlakke ritten met veel wind in. Dus dat moeten we ook ergens oefenen.”

De ontwikkeling van Staune-Mittet is interessant om in de gaten te houden, omdat hij al een driejarig contract heeft getekend bij het WorldTeam van Jumbo-Visma. Vanaf volgend jaar behoort hij tot de A-selectie. Zijn contract loopt door tot eind 2026.

