Jumbo-Visma heerst in Italiaanse beloftenkoers Giro del Belvedere

Jumbo-Visma Development heeft zich in de Giro del Belvedere van zijn beste kant laten zien. De Nederlandse opleidingsformatie wist met Johannes Staune-Mittet de beloftenwedstrijd te winnen. De beloftevolle Noor bleef de Italiaan Davide De Pretto voor. Met Loe van Belle (3e) stond er nog een renner van Jumbo-Visma op het podium.

In de 84ste editie van de Giro del Belvedere kregen de renners een lastige finale voorgeschoteld, met een dubbele passage over de korte maar wel zeer steile beklimming naar Montaner (1,5 km aan 11,4%). Dit bleek het ideale terrein voor Staune-Mittet om aan de boom te schudden. De 21-jarige Noor toonde zich in de pittige finale de beste renner, en won voor solo De Pretto en Van Belle.

Voor Staune-Mittet is het zijn eerste zege van het seizoen. De beloftevolle coureur reed dit seizoen vooral voor de hoofdmacht voor Jumbo-Visma. Hij mocht in O Gran Camiño, de Settimana Internationale Coppi e Bartali en de Volta Limburg Classic al van het grotere werk proeven. In die laatste twee koersen reed hij naar een top 15-notering.

In de voetsporen van Gotti en Küng

Met zijn zege in de Giro del Belvedere treedt Staune-Mittet in de voetsporen van onder meer Ivan Gotti, Yaroslav Popovych, Sacha Modolo, Stefan Küng, Andrea Vendrame, Robert Stannard, Samuele Battistella, Juan Ayuso en Romain Grégoire. Deze renners prijken namelijk ook op de erelijst van de Italiaanse beloftenkoers.