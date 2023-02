Johan Bruyneel zet vraagtekens bij vraatzucht Pogacar: “Niet de beste tactiek”

Tadej Pogacar heeft indruk gemaakt in zijn eerste koersen van 2023. De Sloveen won vorige week de Jaén Paraiso Interior, drie ritten in de Ruta del Sol en het eindklassement van die ronde. Volgens Johan Bruyneel, de voormalig ploegleider van Lance Armstrong, is het echter niet verstandig om zo tekeer te gaan in deze fase van het jaar.

“Het is superleuk om te zien, maar ik vraag me af: waarom?”, begint de 58-jarige Belg in de podcast The Move. “Op lange termijn is iedereen zo afmaken niet de beste tactiek. Je wilt enkele ploegen en renners te vriend houden, en ook op fysiek vlak is dat beter. Nu rijden zijn ploegmaats zich kapot, zodat Pogacar deze koers kan winnen. Daar moeten sommigen van hen nu twee weken van recupereren.”

Overwinningen in februari zijn ‘niets waard’, volgens Bruyneel. “Juli is wat telt”, doelt hij op de Ronde van Frankrijk. “Het is leuk dat je zo’n enthousiaste renner hebt, maar dat moet volgens mij in de volgwagen getemperd worden. Daar moet het berekenend en koud zijn. Zoals ik het nu zie, is ook daar heel wat passie. Dat versterkt nog eens de drang bij Pogacar om zich te tonen.”

