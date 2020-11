Joey Rosskopf voor twee jaar naar Rally Cycling

Joey Rosskopf zal volgend seizoen weer uitkomen voor een Amerikaanse wielerploeg. De 31-jarige renner heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij Rally Cycling. De formatie wist eerder al de Nederlandse sprinter Arvid de Kleijn aan te trekken.

Rosskopf, die een goede tijdrit in de benen heeft, kwam dit seizoen uit voor WorldTour-formatie CCC. Hij reed ook nog enkele seizoenen voor BMC, maar kiest nu dus voor Rally Cycling, dat in het bezit is van een ProTeam-licentie. “Ik kijk ernaar uit om voor een andere ploeg te koersen. Ik zal volgend jaar met een andere mindset koersen.”

“Rally Cycling timmert flink aan de weg en het is niet dat ik nu weer opnieuw ga beginnen in de Verenigde-Staten. De renners, stafleden en het management hebben echt enorm hard gewerkt om een dergelijke organisatie op poten te zetten. Ik hoop de nodige ervaring en rust te brengen. We willen laten zien dat alles mogelijk is en we goed genoeg zijn om mee te doen.”

Rosskopf wist in de voorbije Giro d’Italia nog vierde te worden in de etappes naar Vieste en Cesenatico. Verder werd hij in 2020 nog derde in de Tour Poitou-Charentes en veroverde hij het bergklassement in de Tour Down Under. Rosskopf won in een verder verleden de Tour du Limousin en is tweevoudig Amerikaans kampioen tegen de klok.