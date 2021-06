Joey Rosskopf legt beslag op Amerikaanse wegtitel

Joey Rosskopf is de nieuwe Amerikaanse wegkampioen. De renner van Rally Cycling profiteerde optimaal van het overwicht van zijn ploeg in een kopgroep met negen man. Op de erelijst volgt hij Alex Howes op.

Het Amerikaanse wegkampioenschap werd gehouden in Knoxville, in de staat Tennessee, op een 12,7 kilometer lang circuit dat vijftien keer moest worden afgelegd. In de tweede koershelft kwam een kopgroep met negen man tot stand met daarin Brent Bookwalter, Alexey Vermeulen, Chad Haga, Lawson Craddock, George Simpson, Sam Boardman en een drietal renners van Rally, Kyle Murphy, Magnus Sheffield en Joey Rosskopf.

Rosskopf viel in de voorlaatste ronde aan en reed solo meer dan tien kilometer vooruit. Toen de achtervolgers konden terugkeren, leek zijn rol uitgespeeld. Rally speelde het overwicht echter goed uit en viel om de haverklap aan. In de slotronde viel Rosskopf toch nog eens aan en dat bleek de beslissende move, want na 190,9 kilometer kwam hij als winnaar over de streep. Achter hem kwam Bookwalter als tweede over de finish, Murphy werd derde.