Joe Dombrowski: “Het is een droom van mij om de Tour te rijden”

Joe Dombrowski heeft in een gesprek met Cyclingnews verteld dat hij droomt van een deelname aan de Tour de France. De Amerikaanse renner, die de overstap maakte naar Astana Qazaqstan, moet nog wachten op zijn definitieve programma. “Het zou fantastisch zijn als ik de kans krijg om mee te doen aan de Tour.”

“Ik heb de Tour de France nog nooit gereden. Ik woon wel in Nice en ik spreek ook Frans, het is dus zeker een droom van mij om die ronde ooit eens te doen. Er zal tijdens deze stage gepraat worden over mijn programma en mijn verwachtingen”, vertelde Dombrowski. “Ik ben ook altijd blij om de Giro te rijden, misschien kan ik de twee rondes rijden volgend jaar.”

De renner die vertrok bij UAE Team Emirates won dit jaar de zesde etappe in de Giro. “De Giro is misschien de wedstrijd die het beste bij mij past. Zware etappes, lange beklimmingen en vooral stevige bergetappes in de tweede helft van de etappekoers. Voor mij lijkt het soms dat het dan makkelijker wordt terwijl de rest alleen maar meer moe wordt”, aldus Dombrowski.

Over Nibali: “De manier waarop hij koerst is echt indrukwekkend”

De Amerikaan is zeer blij met de komst van Vincenzo Nibali bij Astana Qazaqstan. “Koersen met Nibali is zoals Michael Jordan of Tiger Woods naast je hebben, hij is echt een van de groteren. Voor mij is hij een van de beste van zijn generatie”, strooide hij met lof voor de Italiaan.

“Het beste aan hem vind ik zijn koersaanpak, dat is echt indrukwekkend. Zijn fysieke capaciteiten zijn ook enorm. Ik ga later blij zijn dat ik ga kunnen zeggen dat ik een ploegmaat was van Nibali.”