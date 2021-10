Joe Dombrowski verlaat UAE voor Astana

De Amerikaan Joe Dombrowski zal de komende twee jaar voor Team Astana uitkomen. De 30-jarige klimmer, prof sinds 2013, komt over van UAE Team Emirates.

“Astana is een groot team met een lange geschiedenis en dit team heeft al vele jaren grote successen in de sport en ik ben verheugd om daar deel van uit te maken”, aldus Dombrowski. “Ik kijk ernaar uit om het team te ontmoeten en om met het management aan tafel te zitten tijdens de trainingskampen dit buiten het seizoen en om mijn doelstellingen vast te stellen. Het wordt een geweldige nieuwe uitdaging.”

“Een sterke klimmer en een ervaren en betrouwbare helper voor de grote rondes”, noemt algemeen manager Vinokourov zijn nieuwste aanwinst. “Maar daarnaast kan hij zelf ook op zoek naar overwinningen of voor een algemeen klassement gaan in kleinere rittenkoersen. Het is nog te vroeg om te spreken over doelen, maar ik ben overtuigd dat dit een succesvolle samenwerking wordt voor beide partijen.”