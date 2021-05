Giro 2021: Dombrowski wint in Sestola en De Marchi pakt het roze, slagveld bij favorieten

De eerste serieuze klimetappe van de Giro d’Italia is gewonnen door Joe Dombrowski. Na een verregende rit van 187 kilometer naar Sestola was de Amerikaan van UAE Emirates de beste van een grote vluchtersgroep. Alessandro De Marchi werd tweede en nam de roze trui over van Filippo Ganna. De favorieten streden in de achtergrond: Egan Bernal, Mikel Landa, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy en Giulio Ciccone wonnen tijd.

Vlucht komt niet weg

In druilerige weersomstandigheden was de eerste aanval van twee Belgen. Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) en Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) vonden elkaar, maar kregen nauwelijks een vrijgeleide. Vanuit het peloton wilden meerdere renners de oversteek maken, maar die geraakten niet weg. Daardoor bleef het gat lang rond de 25 seconden. Na dertig kilometer ontstond er toch een achtervolgend groepje dat wél de ruimte kreeg. Even leek het peloton dat goed te vinden, maar er schoof toch nog een twaalftal en een drietal weg. Dat stond het peloton toe.

Een kopgroep van 25 man smolt vervolgens na vijftig kilometer samen, met daarbij onder meer Koen de Kort (Trek-Segafredo), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS). De best geplaatste renner vooraan was Movistar-renner Nelson Oliveira, op 32 seconden van de roze trui . Zes ploegen hadden geen renner mee van voren, om precies te zijn Lotto Soudal, Astana-Premier Tech, INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma, EF Education-Nippo en BORA-hansgrohe.

De samenstelling van de kopgroep: Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Filippo Tagliani, Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli-Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Filippo Fiorelli, Filippo Zana, Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Nicolas Edet (Cofidis), Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step), Márton Dina, Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Attila Valter (Groupama-FDJ, Quinten Hermans, Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Nelson Oliveira (Movistar), Christopher Juul-Jensen (BikeExchange), Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), Koen de Kort, Amanuel Ghebreigzabier, Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Valerio Conti, Joe Dombrowski (UAE Emirates)

De kopgroep kreeg zes minuten voorsprong, waarna Astana-Premier Tech en INEOS Grenadiers zich op kop van het peloton zetten. Klassementsleider Filippo Ganna was de man die het kopwerk verrichtte en het verschil rond de vijf minuten hield. Op de eerste klim van de dag, de Castello di Carpineti, pakte Francesco Gavazzi de bergpunten, maar in de afdaling reed een drietal weg uit de kopgroep. Juul-Jensen, Hermans en Taaramäe reden in de stromende regen weg en pakten snel een minuut op hun achtervolgers.

Taaramäe en Juul-Jensen rijden weg

Met een voorsprong van ruim een minuut op de achtervolgers en 6.30 minuut op het peloton begonnen de drie koplopers aan de Montemolino, waar zij de voorsprong alsmaar verder uitbreidden. Door deze move was Hermans (op 53s van Ganna) de virtuele drager van de roze trui, gevolgd door Taaramäe (op 57s). Juul-Jensen (op 10m20s) speelde geen rol van betekenis voor die eventuele leiderstrui en liet het werk aan de ploegmaats van Intermarché-Wanty-Gobert.

Vlak onder de top, op het steilste deel van de Montemolino, moest Hermans afhaken vooraan. Taaramäe pakte vervolgens bovenop de bergpunten, voor Juul-Jensen. De eerste achtervolgers wisten op de klim echter een stuk van hun achterstand goed te maken. Het peloton deed het rustig aan en kwam onder aanvoering van Deceuninck-Quick-Step op bijna acht minuten achterstand boven. Vervolgens stak ook Bahrain Victorious een handje bij en die ploeg zorgde in de natte afdaling voor scheuren in het pak.

Strijd om de ritzege en de roze trui

Twintig kilometer voor de meet lag de ongecategoriseerde Montecreto-klim op de renners te wachten. Het kopduo behield daar een voorsprong van ruim een minuut op de tweede groep, met daarbij onder meer Vervaeke, Oliveira, De Marchi, Dombrowski en Mosca. Met een voorgift van 1.05 minuut begonnen Taaramäe en Juul-Jensen aan de slotklim naar Colle Passerino (4,3 km aan 9,9%) die begon op 6,7 kilometer van de meet. De twee zagen de achtervolgers steeds dichterbij komen.

De Marchi bleek de sterkste achtervolger en reed zijn metgezellen een voor een uit het wiel. Alleen Dombrowski kon met moeite de Italiaan volgen, waarna zij op vier kilometer van de finish aansloten bij Taaramäe en Juul-Jensen. Dombrowski reed vervolgens op de steile stroken solo weg. De Marchi moest alle zeilen bijzetten, maar brak met nog 3,5 kilometer te gaan. De Italiaan stond er echter beter voor in de strijd om de roze trui, dus hij had nog iets om voor te vechten.

Dombrowski kwam met een voorsprong over de top, veroverde daardoor ook de bergtrui, en ging solo de laatste golvende 2,5 kilometer in richting Sestola. Hij behield zijn voorsprong op De Marchi en kon de ritzege vieren. De Marchi volgde op korte achterstand en veroverde daardoor de roze trui. Filippo Fiorelli werd nog knap derde, voor Louis Vervaeke.

Strijd der favorieten

Het peloton der favorieten kwam te laat op gang voor de ritzege, maar kwam door werk van Bahrain Victorious en Deceuninck-Quick-Step wel alsmaar dichterbij. Nummer twee Tobias Foss was een van de eerste gelosten aan de voet van de Colle Passerino en ook João Almeida, de nummer vier uit het klassement, kende een slechte dag. De Portugees haakte vroeg af, evenals Fausto Masnada en George Bennett later op de slotklim.

Van voren kwam er een snedige demarrage van Giulio Ciccone, die gevolgd werd door een versnelling van Mikel Landa. Dat zorgde dan weer voor een reactie van Vlasov en Bernal. De Colombiaan vlamde naar Landa en Ciccone, waarna ook Hugh Carthy en Vlasov nog aansloten. Zij bleven aan de finish in Sestola uit handen van een groepje met Evenepoel en Yates, dat op elf seconden achterstand over de finish kwam.

De grote verliezers onder de klassementsrenners: George Bennett en João Almeida. Laatstgenoemde verloor meer dan vier minuten op de rest van de concurrenten.