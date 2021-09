Vincenzo Nibali keert na zes jaar terug bij Astana

Vincenzo Nibali koerst in 2022 opnieuw voor Astana. De Italiaanse kopman, ondertussen 36 jaar oud, trekt na twee seizoenen de deur achter zich dicht bij Trek-Segafredo. Nibali kwam tussen 2013 en 2016 ook al uit voor de troepen van Astana.

De Haai van Messina werd al lange tijd in verband gebracht met een terugkeer bij de WorldTour-ploeg uit Kazachstan. In het lichtblauwe tenue behaalde hij de nodige successen, met onder meer twee eindzeges in de Giro d’Italia (2013 en 2016) en eindwinst in de Tour de France (2014). Na zijn vertrek bij Astana reed Nibali drie seizoenen voor Bahrain Merida en daarna nog twee jaar bij Trek-Segafredo.

Bij Astana, dat na dit seizoen afscheid neemt van co-sponsor Premier Tech en Alexander Vinokourov weer in de armen sluit als sportief manager, wordt Nibali ook herenigd met Giuseppe Martinelli. De Italiaan is momenteel ploegleider bij Astana en een vertrouwenspersoon van Nibali.

Nog geen zege in dienst van Trek-Segafredo

Trek-Segafredo voerde nog wel gesprekken over een contractverlenging, maar legde zich in juli al neer bij het aanstaande vertrek van de kopman. “We zoeken niet naar een klassementsrenner als vervanger. We kijken altijd rond, maar hebben investeringen gedaan in jonge renners. We willen ook graag renners als Giulio Ciccone, Bauke Mollema, Jasper Stuyven en Mads Pedersen blijven ondersteunen”, zei ploegmanager Luca Guercilena.

Winnen deed Vincenzo Nibali nog niet in zijn periode bij Trek-Segafredo. Zijn laatste overwinning dateert van juli 2019, toen hij de bergrit naar Val Thorens won in de Tour de France. Dit najaar kan de klimmer van Sicilië daar nog verandering in aanbrengen, als hij de Giro di Sicilia, Tre Valli Varesine, Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije rijdt. In 2015 en 2017 won Nibali die herfstklassieker.

Nibali is blij dat hij nu kan terugkeren op het oude nest. “Voor mij is Astana een echte familie. Ik heb met deze ploeg de grootste successen behaald. Het is moeilijk om het te hebben over specifieke verwachtingen. Ik wil allereerst met volle teugen genieten van komend seizoen, maar ik wil tegelijkertijd ook mijn ervaring doorgeven aan de jongere renners binnen de ploeg.”

Ook sportief manager Vinokourov is in zijn nopjes, nu duidelijk is dat Nibali terugkeert naar Astana. “Vincenzo heeft eigenlijk geen introductie nodig. Hij is een echte kampioen en leider. Hij heeft de beste jaren van zijn carrière doorgebracht bij onze ploeg en het is symbolisch dat hij hier nu ook zijn carrière zal afsluiten. We verleggen de focus naar jonge renners en Vincenzo kan daarin een belangrijke rol vertolken. Maar we geloven ook dat hij in bepaalde wedstrijden nog als kopman kan worden uitgespeeld.”