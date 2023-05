João Almeida ziet kansen in slotweek Giro d’Italia: “Ik mik op het podium”

João Almeida werd al eens vierde en zesde in de Giro d’Italia, maar wil dit jaar nog beter doen dan zijn beste prestatie in 2020. De Portugese kopman van UAE Emirates liet al weten hongerig te zijn voor de Giro en spreekt nu ook ambities uit. “Ik mik op het podium”, vertelt hij op de persconferentie daags voor de start.

“De conditie is goed, we hebben samen met de ploeg goed werk geleverd tijdens de voorbereiding”, aldus Almeida, die dus hoopt in Rome in de top-3 te staan van het eindklassement. “Ik weet dat er renners zijn die sterker zijn dan ik, maar drie weken is lang… Laten we kijken wat er gebeurt en vooral proberen geen pech te hebben.”

De 24-jarige klimmer, die in 2020 vijftien etappes in de roze trui reed, ziet vooral kansen in de slotweek. “Ik vind dan meestal mijn beste benen”, weet hij. “Ik ben een constante renner en dat zou een pluspunt kunnen zijn. Je moet dus drie weken geduld moeten hebben. De tijdritten vind ik ook leuk, maar die naar Monte Lussari zal doorslaggevend zijn voor de eindzege.”

Een van de grootste concurrenten van Almeida wordt een oud-ploeggenoot, namelijk Remco Evenepoel. Zij reden in 2020 en 2021 samen bij Deceuninck-Quick-Step. “Het zal leuk zijn om als tegenstanders te strijden”, lacht de Portugees.

