João Almeida verliest tijd in Giro na ‘intense rit’: “Gelukkig deed mijn team het perfect”

João Almeida kon in de zware rit naar Val di Zoldo zijn concurrenten Geraint Thomas en Primoz Roglic niet volgen. De Portugese kopman van UAE Emirates verloor ruim 20 seconden en staat nu op de derde plaats in het algemeen klassement. “Ik voelde me niet zo goed vandaag.”

“Het was een korte dag, maar wel zeer intens. Het was best zwaar. Het was niet de beste prestatie van mij vandaag, maar aan de andere kant heb ik niet zo veel tijd verloren op de andere renners”, doelde Almeida op rozetruidrager Thomas en Roglic. “Het was niet zo slecht, ik blijf vechten tot het einde. Misschien verlies ik morgen meer tijd, misschien ook niet.”

Almeida ging vervolgens voor de camera van Cycling Pro Net verder in op de rit van donderdag. “Ik voelde me niet zo goed. Gelukkig deed mijn ploeg het perfect vandaag. Ze hebben een aantal gaten voor mij gedicht. Zeker Jay (Vine, red.) was echt goed. Ik ben heel dankbaar.” Eerder gaf ook ploegbaas Mauro Gianetti aan dat Almeida zich niet zo goed voelde: “João had het wat moeilijker vandaag. Hij had geen topgevoel, maar heeft ook weer niet zoveel verloren op zijn twee concurrenten.”

Gianetti over tijdverlies João Almeida: "Hij voelde zich vanaf het begin al niet top"