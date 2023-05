Gianetti over tijdverlies João Almeida: “Hij voelde zich vanaf het begin al niet top”

João Almeida was dinsdag nog ritwinnaar op de Monte Bondone, maar in de bergrit naar Val di Zoldo moest de Portugese kopman van UAE Emirates ruim 20 seconden toegeven op zijn concurrenten Primož Roglič en Geraint Thomas. “Hij vertelde mij na de rit dat hij zich van bij het begin al niet top voelde. Wel goed, maar niet top”, aldus ploegbaas Mauro Gianetti.

“João had het wat moeilijker vandaag”, vertelde Gianetti tegen Eurosport, nadat Almeida net was weggezakt naar de derde plaats in het algemeen klassement. “Hij had geen topgevoel, maar heeft ook weer niet zoveel verloren op zijn twee concurrenten.”

Almeida moest op de korte beklimming naar Coi afhaken na een versnelling van Roglič, Thomas, Sepp Kuss en Eddie Dunbar. Hij hield de schade beperkt, maar kon nooit echt terugkeren in het wiel van Roglič en Thomas. “Hij moest terugkeren en ook nog op adem komen”, zei Gianetti. “Maar het doel is nog altijd het podium halen. We zijn er nog niet. Het zijn ook wel Thomas en Roglic waar hij tegen strijdt, twee echte toppers.”

“Morgen verwacht ik heel veel, het belooft een prachtig spektakel”, verwacht de baas van UAE Emirates. “Roglič wil wat van zijn achterstand goedmaken, Thomas wil uitlopen voor de tijdrit en João wil natuurlijk dichterbij komen. Dat wordt zeker een mooi gevecht.”

Een belangrijke helper voor Almeida in de volle finale was Jay Vine, die lang het tempo bepaalde op de Coi-klim. Alleen maakte hij in de afdaling naar Val di Zoldo een inschattingsfout, waardoor hij bijna viel en Almeida ook even in de remmen moest.

“Ik ben vrij kapot. Ik denk dat iedereen vooral naar morgen keek, dan rijden we hoger en zijn er meer hoogtemeters. Vandaag was een zware, maar niet heel zware dag”, aldus Vine bij Eurosport. “João verloor tijd op een korte en steile klim. Hij deed het daarna goed door het tijdverlies te beperken. Zelf waren mijn benen wel oké, alleen maakte ik in de laatste afdaling een fout. Morgen gaan we het opnieuw proberen.”