Joao Almeida: “Ik was wel wat nerveus, maar de benen waren goed”

João Almeida hoeft nog maar één etappe te overleven en dan zal hij worden uitgeroepen tot eindwinnaar van de Ronde van Polen. De Portugees moest zaterdag in de tijdrit vol aan de bak om zijn leiderstrui te verdedigen en dit deed met verve. Almeida werd uiteindelijk tweede in de daguitslag, achter zijn ploegmaat Rémi Cavagna.

Alhoewel directe concurrent Matej Mohoric voor de start van de 19,1 kilometer lange tijdrit slechts twee seconden achterstand had op de Portugees, werden de tijdritcapaciteiten van de renner van Deceuninck-Quick-Step vooraf een stuk hoger ingeschat dan die van de Sloveen. Almeida wist uiteindelijk ook aan de verwachtingen te voldoen.

Met een tijd van 22m24s bleek hij achttien teller sneller dan zijn grootste concurrent Mohoric. “Het parcours was iets technisch en ik nam geen risico’s. Ik was wel wat nerveus, maar de benen waren goed en ik ben content met mijn resultaat en hoe het klassement er nu voorstaat”, aldus Almeida, die ook blij was voor zijn ploegmakker Cavagna. “Het is een prachtige dag voor ons.”

Ritwinnaar Cavagna: “Dit geeft een goed gevoel richting het EK”

Cavagna ging eerder deze ronde al op jacht naar ritwinst, maar in de voorlaatste etappe was het dan eindelijk raak voor de Franse hardrijder. “Ik ben heel erg blij, want de tijdrit is mijn specialiteit en elke zege in deze discipline geeft mij veel voldoening. Ik heb thuis hard gewerkt en deze zege voelt fantastisch, meer nog omdat ik geen perfecte rit afleverde. Ik gaf wel alles en reed met veel vertrouwen.”

Voor Cavagna, die eerder dit jaar ook al een tijdrit wist te winnen in de Ronde van Romandië, is dit een welkome opsteker richting de Europese kampioenschappen in Trento. “Dit geeft een goed gevoel richting het EK in september, mijn volgende doel”, klinkt het met vertrouwen. Maar eerst moet Cavagna vandaag nog de relatief vlakke slotetappe van de Ronde van Polen afwerken, met aankomst in Krakau.