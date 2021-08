João Almeida: “Hier heb ik zo hard voor gewerkt”

João Almeida was al wel vierde en zesde in de Giro d’Italia, maar een eindklassement winnen in een ronde deed hij tot voor kort nog niet. Daar bracht hij afgelopen week in de Ronde van Polen verandering in. Dit weekend werd de Portugees in de gele trui op het eindpodium gehuldigd.

Almeida liet weten erg blij te zijn met zijn optreden in Polen, waar hij behalve het eindklassement ook twee etappes en het puntenklassement won. “Het is een droom die uitkomt om op de bovenste tree van het podium in een rittenkoers te staan. Hier heb ik zo hard voor gewerkt. Om het klassement, twee ritten en de witte puntentrui te winnen is ongelooflijk. Daar had ik niet van kunnen dromen bij de start van deze koers.”

Ook werd de Portugees met zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step gehuldigd als winnaar van het ploegenklassement. “Het geeft een geweldig gevoel om daar met al je ploegmaats te staan die zo hard voor je hebben gewerkt tijdens deze ronde. We waren er elke rit, toonden de Wolfpack-spirit en kunnen dus trots zijn op onszelf. Ik haal veel vertrouwen uit dit optreden in Polen en mik op meer goede resultaten tot het einde van het seizoen.”

Na het seizoen vertrekt Almeida naar UAE Emirates, waar hij een vijfjarig contract tekende.