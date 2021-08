Jetze Plat pakt opnieuw paralympisch goud op triatlon

Voor Jetze Plat hebben de Paralympische Spelen van Tokio niet beter kunnen beginnen. In Japan prolongeerde de Nederlandse handbiker namelijk zijn titel op het onderdeel triatlon. Nummer twee Florian Brungaber kwam pas twee minuten later over de finish.

Plat kwam als vijfde uit het water in het eerste onderdeel zwemmen, in het Odaiba Marina Park. In het handbiken trok hij vervolgens de koppositie naar zich toe. Daarna bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit om uiteindelijk met meer dan twee minuten voorsprong aan de aankomst de gouden medaille op te eisen.

Met goud op de triatlon is het eerste doel van Plat bereikt. De 30-jarige Nederlander gaat op de Paralympische Spelen van Tokio voor het hoogst haalbare en wil de drie komende dagen in de handbike op de tijdrit (dinsdag) en in de wegkoers (woensdag), waar hij in Rio naar het brons reed, ook goud pakken.