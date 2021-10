Tokio-verrassing Anna Kiesenhofer is Oostenrijks sportvrouw van het jaar

Anna Kiesenhofer heeft in Oostenrijk de prijs sportvrouw van het jaar gewonnen. De verrassende winnares van olympisch goud tijdens de wegwedstrijd in Tokio ontving de prijs in het Concertgebouw van Wenen. Deze week kwam daar voor Kiesenhofer ook nog een andere prestigieuze prijs bij.

“Voor mij gaat het om de gedachte achter de sport. We proberen allemaal het beste van onszelf te laten zien”, vertelde de 30-jarige Kiesenhofer in haar speech. “Ik kende de verkiezing van Sportvrouw van het Jaar tot nu toe van horen zeggen. Ik had nooit gedacht dat ik die verkiezing zou winnen.”

Deze week kwam daar voor Kiesenhofer ook nog een andere prestigieuze prijs bij. De krant Die Presse wijst elk jaar in diverse categorieën Oostenrijkers van het Jaar aan. Olympisch kampioene Kiesenhofer mocht bij het Austria-21-Gala de prijs in ontvangst nemen in de categorie ‘Internationaal Succes’.

Eind juli verraste Kiesenhofer vriendin en vijand met de winst in de wegwedstrijd van de Olympische Spelen. Ze schoof mee in de vroege vlucht en kreeg tien minuten voorsprong. Omdat de achtervolging te traag op gang kwam, kon Kiesenhofer solo het goud veroveren. Ze bleef Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini voor.