Stem nu op de Wielrenners van de maand in juli en augustus 2023

Voor de zesde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maanden juli en augustus 2023.

De stembussen zijn geopend tot dinsdag 12 september om 12.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023 in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand, juli

Wout Poels (35, wegwielrennen)

Het was toch verrassend, de ritzege van Wout Poels in de Tour de France. De 35-jarige renner zat mee in de vroege vlucht in de etappe naar Saint-Gervais Mont-Blanc. Ondanks de sterke ontsnapping met onder meer Giulio Ciccone, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Guillaume Martin en Wout van Aert, was er niks te doen aan Poels. De Nederlander won met maar liefst meer dan twee minuten voorsprong.

“Ik begin een jaartje ouder te worden. Je droomt altijd van de Tour. Ik heb een monument gewonnen en nu een Tourrit, mooier kan het niet”, vertelde een zichtbaar geëmotioneerde Poels na afloop.

Pascal Eenkhoorn (26, wegwielrennen)

Voor Pascal Eenkhoorn was het ook een goede Tour, al zal hij daar zelf misschien anders over denken. In de rit naar Bourg-en-Bresse verschalkte hij samen met medevluchters Victor Campenaerts, Kasper Asgreen en Jonas Abrahamsen de sprinters.

Eenkhoorn kreeg vervolgens een goede lead-out van ploeggenoot Campenaerts, maar kon het net niet afmaken in de sprint. De Deen Asgreen bleek nog over snellere benen te beschikken en klopte Eenkhoorn, die na afloop dan ook zeer teleurgesteld was.

Reinier Honig (39, baanwielrennen)

Reinier Honig beleefde op het EK stayeren in het Italiaanse Pordenone een zeer spannende dag. Lange tijd leek Daniel Harnisch namelijk op weg naar de overwinning, maar in de slotronde kwam Honig toch nog opduiken. Achter gangmaker Jos Pronk plaatste hij een ultieme aanval, waarmee hij uiteindelijk naar het goud knalde. Voor Honig was het zijn tweede Europese titel in het stayeren.

Genomineerden Wielrenster van de maand, juli

Annemiek van Vleuten (40, wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten is zoals iedereen weet bezig aan haar laatste jaar als profwielrenster. Dat doet ze overigens met succes. Dat toonde ze in de maand juli nog door onder meer het algemeen klassement van de Giro Donne én drie etappes te winnen. Het bezorgde haar ook de eerste plaats in het punten- en bergklassement.

Daarnaast reed de Nederlandse renster in juli ook de Tour de France Femmes. Daar werd Van Vleuten vierde, iets waar ze niet blij mee was. Door een teleurstellende veertiende plaats in de afsluitende tijdrit werd ze nog verwezen naar de vierde plaats.

Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Voor Demi Vollering kon de Tour de France Femmes niet beter verlopen. Ze reed vijf keer top-10 in de ronde van acht dagen. Daarbovenop won ze de voorlaatste etappe met finish op de Col du Tourmalet én schreef ze natuurlijk het eindklassement op haar naam.

Vollering domineerde de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Op de Tourmalet won ze met bijna twee minuten voorsprong en in het eindklassement bleef de Nederlandse haar ploeggenoot bij SD Worx Lotte Kopecky met meer dan drie minuten voor.

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Puck Pieterse is zich de afgelopen maanden aan het tonen in het mountainbiken. Ook in de maand juli deed ze dat. In het Italiaanse Val di Sole won ze de Wereldbeker én werd ze tweede in de Short Track. Pieterse klopte er onder meer Pauline Ferrand-Prévot, Evie Richards en Jolanda Neff.

Genomineerden Talent van de maand, juli

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Maike van der Duin (21, baanwielrennen)

Voor Maike van der Duin stond de maand juli in teken van het EK baanwielrennen voor beloften. Van der Duin had dat kampioenschap duidelijk goed voorbereid, want ze nam maar liefst drie medailles mee naar huis. Daar was ook een keer goud bij, want de Nederlandse schreef de afvalkoers op haar naam. Verder was Van der Duin ook nog goed voor het zilver in de puntenkoers en brons in het omnium. Een bijzonder goed EK dus.

Fem van Empel (21, wegwielrennen)

Fem van Empel maakte in juli haar debuut in een grote ronde. De jonge renster van Jumbo-Visma reed de Giro Donne. Dat deed ze niet zonder op te vallen, want Van Empel werd tweede in het jongerenklassement én elfde in het algemeen klassement. Een knappe prestatie van Van Empel, die alleen Gaia Realini – die zelf derde werd in het eindklassement – voor zich moest dulden in het jongerenklassement.

Genomineerden Wielrenner van de maand, augustus

Mathieu van der Poel (28, wegwielrennen)

Wereldkampioen worden na een enerverende solo. Mathieu van der Poel flikte het en schreef historie door op het WK wielrennen in Glasgow naar het goud te rijden en zo de regenboogtrui veilig te stellen. Na een loodzware koers reed hij ruim 20 kilometer voor de meet weg uit een kopgroep met Wout van Aert, Tadej Pogačar en Mads Pedersen. Zelfs een valpartij en een kapotte schoen hinderden hem niet om geschiedenis te schrijven.

Youri Havik en Jan-Willem van Schip (32 en 29, baanwielrennen)

Nederland grossierde in de medailles op het Super WK wielrennen in Glasgow. Bij het baanwielrennen zorgden Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip na een razendspannende wedstrijd voor een unieke gouden medaille op het onderdeel koppelkoers. In ronde 15, 16 en 17 pakten zij de volle buit, waarna in de eindsprint vier punten genoeg waren om Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en België voor te blijven. Met minimaal verschil werden Havik en Van Schip wereldkampioen.

Harrie Lavreysen (26, baanwielrennen)

Tijdens het baantoernooi op het Super WK wielrennen maakte Harrie Lavreysen opnieuw zijn favorietelrol waar in het sprinttoernooi. Voor het vijfde jaar op rij (!) veroverde hij de WK-titel op het onderdeel sprint, dit keer door in de finale Nicholas Paul te verslaan in twee heats. Ook wist Lavreysen in Glasgow met de Nederlandse mannen goud te veroveren op het onderdeel teamsprint. Op de keirin werd hij vierde.

Jetze Plat (32, para-cycling)

Op het Super WK wielrennen in Glasgow werden heel veel wereldtitels verdeeld, ook in het para-wielrennen. Jetze Plat behoort al jarenlang tot de wereldtop in het handcycling en hij wist in Schotland goud te veroveren op het onderdeel tijdrit in de H4-klasse. Het betekende titelprolongatie voor Plat op dit onderdeel. In de wegwedstrijd eindigde hij op een vijfde plaats.

Genomineerden Wielrenster van de maand, augustus

Annemiek van Vleuten (40, wegwielrennen)

In haar laatste jaar als wielrenster had Annemiek van Vleuten al eindzeges geboekt in La Vuelta Femenina en de Giro d’Italia Donne. Daar kwam in augustus nog de Tour of Scandinavia (UCI Women’s WorldTour) bij, tot haar eigen verbazing. Een etappe won de kopvrouw van Movistar niet, maar in de bergetappes kon de Cecilie Uttrup Ludwig volgen, waarna ze in de tijdrit toesloeg. Uiteindelijk was het verschil twee seconden, in het voordeel van Van Vleuten.

Tijdens haar laatste kunststukje op het WK op de weg streed ze tot diep in de finale mee om de medailles, maar moest ze na een lekke band in de voorlaatste ronde de favorieten laten gaan. Van Vleuten kwam uiteindelijk als achtste over de streep in Glasgow.

Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Op de WK-wegwedstrijd in Glasgow was Demi Vollering de uitgesproken kopvrouw van Nederland. Oranje maakte de koers hard en Vollering probeerde een paar keer weg te rijden, maar ze stuitte telkens op een ijzersterke Lotte Kopecky. De Belgische ging er met het goud vandoor. Daarachter leek Vollering genoegen te moeten nemen met brons, maar door een ultieme eindsprint wist ze nog het WK-zilver te grijpen. Op het WK tijdrijden werd Vollering zesde.

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Met twee medailles op het WK mountainbike was Puck Pieterse een van de meest succesvolle Nederlanders op het Super WK in Glasgow. In haar eerste MTB-jaar tussen de elites wist ze zilver te winnen op het onderdeel Short Track, achter de geslepen Pauline Ferrand-Prévot, en in de olympische Cross Country veroverde ze een bronzen WK-medaille. Later in de maand werd Pieterse nog derde tijdens de Wereldbeker Short Track in Andorra.

Genomineerden Talent van de maand, augustus

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Maike van der Duin (21, baanwielrennen)

Na een succesvolle maand juli, waar Maike van der Duin drie medailles won op het EK voor beloften, trok de talentvolle baanrenster ook naar het WK voor de elites in Glasgow. Met een tweede plaats op het onderdeel scratch mocht ze een zilveren WK-medaille in ontvangst nemen. In 2021 en 2022 won Van der Duin ook al zilver op de scratch tijdens het WK baanwielrennen.

Shirin van Anrooij (21, wegwielrennen)

Op het WK wielrennen werd tijdens de wegwedstrijd voor vrouwen om twee titels gestreden. De beloften reden namelijk een koers in een koers. Shirin van Anrooij kreeg aanvankelijk de taak om kopvrouw Demi Vollering te helpen, maar nadat ze gelost was, mocht ze strijden voor de wereldtitel in de U23-categorie. Na een spannend duel greep Van Anrooij het zilver, net achter Blanka Kata Vas. Aan het einde van de maand werd Van Anrooij nog derde in de openingstijdrit van de Tour de L’Avenir Femmes.

