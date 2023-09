zaterdag 16 september 2023 om 09:55

Jesper Rasch sprint naar tweede plaats in Tour of Taihu Lake

Jesper Rasch is tweede geworden in de tweede rit van de Tour of Taihu Lake. De Nederlander van ABLOC CT moest alleen George Jackson voor zich dulden. De derde plaats ging naar de Belg Jarne Van de Paar, die vrijdag nog naar de zege sprintte.

De derde rit van de Tour of Taihu Lake trok van en naar Wujiang. Wederom werd er op vlakke wegen gekoerst en zo werd er voor de derde dag op rij gesprint in China. Deze keer ging de zege naar de Nieuw-Zeelander Jackson, die vrijdag nog goed was voor de tweede plaats.

De renner van Bolton Equities Black Spoke is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Zondag staat de laatste etappe van de Tour of Taihu Lake op het menu.