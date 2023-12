Niels Bastiaens • maandag 4 december 2023 om 09:15

Jens Reynders zoekt nog steeds naar een ploeg: “Misschien heb ik te lang gewacht”

Interview Jens Reynders heeft nog geen ploeg beet voor 2024, maar ziet de toekomst niet somber in. Bij zijn huidige equipe, Israel-Premier Tech, zijn de plekjes al ingenomen. Maar de 25-jarige Limburger blijft strijdvaardig.

“We zijn er volop mee bezig”, antwoordt Reynders wanneer we hem opbellen en vragen naar zijn toekomst. “Ik heb nog nergens getekend maar ik ben nog bezig met een aantal ploegen. Daarbij ook nog één WorldTeam, en verder enkele ProTeams. Een van de volgende weken is het hopelijk in kannen en kruiken.”

Hoe is het zo ver kunnen komen, Jens, dat je begin december nog geen ploeg hebt?

“Misschien heb ik te lang gewacht. Als ik in juni of juli had bijgetekend, dan was er geen probleem geweest. Ik had toen een aantal aanbiedingen, waarna ik zelf aan de ploeg heb gevraagd om wat te wachten. Maar verder waren er niet veel renners einde contract. Een aantal van onze kopmannen hebben dan ook nog hun eigen knechten meegenomen. En voor ik het wist, waren er geen plaatsen meer vrij. Israel staat op de trui, dus hebben ze ook enkele jonge mannen uit Israel laten tekenen voor een lager loon.”

Dus de ploeg wilde je niet per sé kwijt?

“Nee, ze wilden me graag aan boord houden. Ze zijn daar nu nog mee bezig. Het probleem is: de UCI heeft een limiet van dertig renners opgelegd. Vroeger mocht een ploeg dat aantal nog optrekken naar 33, als ze drie neoprofs haalden. Maar dat is niet meer het geval.”

Je bent iemand die het best tot zijn recht komt in de voorjaarsklassiekers. Waren die dit jaar goed genoeg?

“Het voorjaar was niet schitterend. Ik had corona in het openingsweekend, en daar heb ik een tweetal weken mee stilgezeten. Daarna was het meer met ups en downs, maar ik vind dat ik altijd goed mijn werk heb kunnen doen. Sep was daar heel content van. Pas helemaal aan het einde van het jaar heb ik mezelf in de kijker kunnen rijden met mijn aanvalspogingen in de Tour of Guangxi. Maar voordien dacht ik alleen maar aan de uitslag van de kopmannen.”

Nu naast Sep ook Giacomo Nizzolo vertrekt, lijkt de focus op het voorjaar definitief verleden tijd bij Israel-Premier Tech.

“Ze gaan meer inzetten op het klimmen, en ze hebben ook wat meer sprinters aangenomen. Ik heb mijn plaats ook wel in een sprinttrein, maar mijn specialiteit zijn toch vooral de voorjaarsklassiekers. Als Sep niet was moeten stoppen, was het ook al een heel ander verhaal geweest voor mij. En met Giacomo had ik misschien zelfs kunnen meegaan.”

Hoe groot is de interesse nog voor Jens Reynders?

“Ik had een aantal aanbiedingen, waarvan ik er een aantal al heb afgezegd. Maar ik wil echt naar een ploeg waar ik honderd procent achter sta. De ploegen waar ik nu mee aan het spreken ben, daar zie ik wel toekomst in. We zijn aan het kijken, ook financieel, wat de mogelijkheden zijn.”

En intussen werk je ‘gewoon’ voort richting 2024?

“Ik ben positief en doe mijn trainingen voor de volle honderd procent. Het is niet dat ik al rondrijd met de ingesteldheid van: ‘we zullen wel zien’ of zo. Ik ben echt wel gemotiveerd. Ook al is het soms niet ideaal met de regen, ik ben elke dag, soms meerdere keren, op pad. Ik voel ook dat ik alleen nog maar kan verbeteren en ik fysiek alles heb nog te groeien. Ik ben nog jong en heb nog veel ambitie.”