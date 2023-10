zaterdag 21 oktober 2023 om 16:38

Jens Dekker tweede in Cyclocross Heerderstrand: “Hoop nu wat grotere crossen te mogen rijden”

Jens Dekker kwam in de Cyclocross Heerderstrand als tweede over de streep. Aanvankelijk leek een podiumplaats ver weg voor de Drent, die een slechte start kende. “In de eerste ronde merkte ik dat ik mijn intensieve training in juni niet heb kunnen doen”, zei hij na afloop tegen CyclingOnline.

“Dat lange stuk op het asfalt kwam ik niet vooruit, ik werd aan alle kanten voorbij gereden”, aldus Dekker. “Ik ben wel sterk maar niet snel op dit moment. De laatste twee maanden is een investering geweest, ik hoop nu wat grotere crossen te mogen rijden. De snelle crossen zijn niet echt mijn ding, ik denk dat ik op wat zwaardere parcoursen meer tot mijn recht kom.”

De 25-jarige Dekker is bezig aan zijn comebackseizoen. De veldrijder werd in 2016 wereldkampioen bij de junioren, maar had vanaf 2017 verschillende gezondheidsklachten. Sinds 2020 kwam hij niet meer in actie, maar in september dit jaar keerde hij terug in koers. In de negen UCI-crossen die hij tot nog toe reed, stond de renner van ZPPR.nl-Orange Babies zes keer op het podium. In Spanje wist hij al een C2-cross en een C1-cross te winnen.