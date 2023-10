zaterdag 21 oktober 2023 om 14:44

Niels Vandeputte maakt favorietenstatus waar in Cyclocross Heerderstrand, Jens Dekker tweede

Niels Vandeputte heeft de Cyclocross Heerderstrand (C2) gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck, die voor de start al gold als de grote favoriet voor de zeg, ging er al vroeg alleen vandoor en rondde zijn solo succesvol af. Jens Dekker werd tweede, Kay De Bruyckere derde.

Nederland heeft vanaf dit jaar een nieuwe veldrit op de UCI-kalender. Het Heerderstrand, dat midden in de idyllische bossen van de Veluwe in de provincie Gelderland ligt, was zaterdag de locatie van de Cyclocross Heerderstrand. De allergrootste namen waren niet van de partij, maar met Niels Vandeputte was er wel duidelijke topfavoriet. De concurrentie moest komen van onder anderen comeback kid Jens Dekker en David Haverdings.

De beste start was van BEAT Cycling-renner Lucas Janssen. Nog in de eerste ronde nam David Haverdings al over, maar verschillen werden er niet meteen gemaakt. In de tweede ronde gebeurde dat wel. Yordi Corsus (Pauwels Sauzen-Bingoal) sloeg samen met de eerdergenoemde Janssen een gat, waarna Vandeputte de bres dichtte. Daarachter zat een groepje van vier, met Haverdings. Jens Dekker kende een moeizame start, maar zat na drie rondes al in het groepje dat reed voor plek vijf.

Vandeputte maakt het verschil

Ondertussen, in de derde ronde, was Vandeputte begonnen aan een solo. Hij had na vier van de negen rondes een voorsprong van zeventien seconden op Janssen, Corsus en diens ploeggenoot Kay De Bruyckere. Dekker kwam in de vijfde ronde aansluiten bij dit trio achtervolgers, samen met zijn ploeggenoot Danny van Lierop en Julian Siemons. De zes verloren echter meer en meer terrein op Vandeputte.

De Belg van Alpecin-Deceuninck bleek niet meer te achterhalen en eiste zo de zege op. Jens Dekker, die zijn vier kompanen had achtergelaten, kwam nog wel wat dichterbij, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Kay De Bruyckere werd derde.

Cyclocross Heerderstrand 2023

Uitslag mannen

1. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) in 58m16s

2. Jens Dekker (Orange Babies CT) op 19s

3. Kay De Bruyckere (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 24s

4. Yordi Corsus (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 30s

5. Julian Siemons (Van den Plas-HePa) op 35s

6. Danny van Lierop (Orange Babies CT) op 41s

7. Arne Vrachten (Acrog-Tormans) op 1m13s

8. Lucas Janssen (BEAT Cycling) op 1m31s

9. David Haverdings (Baloise Trek Lions) op 1m36s

10. Stan Van Grieken (Acrog-Tormans) op 1m37s