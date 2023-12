zaterdag 9 december 2023 om 16:36

Jens Adams tevreden met tweede plaats achter Wout van Aert: “In het begin had ik nog iets over”

Jens Adams eindigde als tweede in de Exact Cross in Essen. De crosser van Athletes for Hope moest meer dan anderhalve minuut toegeven op Wout van Aert, maar was na afloop wel tevreden. “Het gaat goed de laatste tijd.”

Een drietal ronden kon Adams mee in het spoor van Van Aert, maar bij de eerste echte demarrage moest de ervaren renner dan toch afhaken. “Wout was een klasse sterker. Dit was het hoogst haalbare voor mij, ik heb mijn doel bereikt. In het begin van de cross had ik nog wat over, maar toen hij versnelde had ik al snel door dat het te snel ging.”

“Naar het einde van de cross had ik het ook heel koud, waardoor het overleven was richting de finish. Het was een zware cross, zeker met die loopstrook. Ik ben tevreden met het resultaat, het gaat goed de laatste tijd”, eindigde Adams het flashinterview na afloop.