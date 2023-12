zaterdag 9 december 2023 om 16:02

Wout van Aert wint overtuigend de Exact Cross Essen bij rentree in het veldrijden

Wout van Aert heeft zijn seizoensdebuut in het veldrijden opgeluisterd met een knappe overwinning. De drievoudige wereldkampioen was de beste in de zware Exact Cross Essen, waar hij de beslissende aanval halverwege de wedstrijd plaatste. Van Aert, die op 22 december pas weer zijn volgende cross rijdt, bleef uiteindelijk Jens Adams en Thijs Aerts voor.

Om klokslag 15.00 uur was de rentree van Wout van Aert officieel een feit. Hij startte op de voorste rij, maar de kopstart was voor Yorben Lauryssen. Hij werd al in de eerste ronde verrassend voorbijgestoken door… Zdenek Stybar! De Tsjech had last minute besloten om toch te starten in Essen, waarna hij uit de startblokken schoot. Het bleek een opleving, want Stybar zakte vervolgens snel weg.

Wout van Aert moet motor op gang brengen

Na vier minuten reed Van Aert voor het eerst aan kop, maar het was niet dat hij er in die fase met kop en schouders bovenuit stak. Hij kwam terecht in een groepje met onder meer Lander Loockx, Jens Adams, Tom Meeusen en Lauryssen. Even leek de coureur van Jumbo-Visma de cross na 11 minuten te beslissen, maar Loockx, Adams en een opgerukte Thijs Aerts konden terugkeren.

Op de loopstroken was bij vlagen de ‘oude’ Wout van Aert weer te zien, maar het was ook duidelijk dat hij nog niet in absolute topvorm stak. Van Aert had in het eerste halfuur moeite om Aerts en Adams overboord te gooien, maar halverwege de wedstrijd loste hij eerst Loockx en sloeg hij ook een serieus gat met zijn andere twee achtervolgers. Het bleek de beslissing, want langzaam liep Van Aert uit naar meer dan 30 seconden voorsprong.

Geen maat op Wout van Aert

Dat gaf Van Aert de kans om in de diepe en natte modder een eigen tempo te kiezen dat hij goed kon vasthouden. Achter hem wist Adams in de strijd om plek twee afstand te nemen van Aerts. Zij mochten dromen van het podium, omdat veel toppers dit weekend al in Italië verblijven voor de Wereldbeker Val di Sole (zondag) of in de Spaanse winterzon een trainingskamp onderhouden.

De voorsprong van WVA liep steeds verder op. Met een minuut voorsprong ging hij de laatste twee rondes in en die diepte hij alsmaar verder uit. Van Aert kon op die manier ruim van te voren aan zijn juichgebaar denken voor zijn eerste zege sinds 28 januari, toen hij een week voor het WK (waar hij geklopt werd door Van der Poel) de Flandriencross Hamme won. Hij vierde het uiteindelijk met een simpele hand in de lucht.

Wout van Aert luistert zijn seizoensdebuut dus op met een overwinning. Nu neemt hij weer een break, om op zaterdag 22 november in de Zilvermeercross Mol weer op te draven. Daar gaat hij gelijk de degens kruisen met wereldkampioen Mathieu van der Poel. Daarna volgt een drukke kerstperiode voor de kopman van Jumbo-Visma, dat vanaf 2024 verdergaat als Visma | Lease a Bike.

Exact Cross Essen 2023

Uitslag mannen

1. Wout van Aert in 1u01m53s

2. Jens Adams op 1m35s

3. Thijs Aerts op 2m50s

4. Lander Loockx op 3m12s

5. Yorben Lauryssen op 3m13s

6. Viktor Vandenberghe op 3m19s

7. Vincent Baestaens op 3m32s

8. Clément Horny op 4m33s

9. Thomas Verheyen op 4m58s

10. Wout Janssen op 5m17s